外交部发言人就所罗门群岛政府决定 同台湾“断交”并与中国建交答记者问

新华社北京9月16日电 外交部发言人华春莹16日就所罗门群岛政府决定同台湾“断交”并同中国建交答记者问。

有记者问：据报道，9月16日，所罗门群岛政府召开内阁会议，决定承认一个中国原则，同台湾“断交”并与中国建交。中方对此有何评论？

华春莹说，中方对所罗门群岛政府作出承认一个中国原则、同台当局断绝所谓“外交关系”并同中国建交的决定表示高度赞赏。中方支持所罗门群岛作为主权独立国家自主作出的这一重要决定。

她说，世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。这是一个基本事实，也是国际社会的普遍共识。在一个中国原则基础上，中国已经同全世界178个国家建立了正式外交关系。所罗门群岛政府作出承认一个中国原则并同中国建交的决定，再次充分表明一个中国原则是人心所向，大势所趋，势不可挡。

《 人民日报 》（ 2019年09月17日 03 版）

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