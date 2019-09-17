“汲取中国智慧和经验”(点赞中国·辉煌70年)

在新中国成立70周年之际，埃及共产党总书记萨拉赫·阿兹利在接受本报记者采访时表示，中国共产党领导下的新中国取得卓越发展成就，同时积极推动完善全球治理，以互利合作促进共同发展。

“中国共产党是一个伟大的政党。在中国共产党领导下，中国取得了一个又一个伟大成就，创造了举世瞩目的发展奇迹。”阿兹利说，特别是改革开放以来，中国在脱贫攻坚等领域成绩斐然，在世界舞台上发挥举足轻重的作用，成为全球经济发展的重要引擎。

阿兹利多次访问中国，目睹了中国翻天覆地的巨变。他表示，尤其是近年来，在中国共产党坚强领导下，中国的经济发展和社会建设日新月异，中国人民的幸福感、获得感不断上升，正满怀信心地实现中国梦，走向更加美好和令人憧憬的明天。“没有中国共产党，就没有新中国，更没有新中国的今天。”

阿兹利认为，在国际舞台上，“一带一路”建设不断推进，一大批务实合作项目持续落地生根，不断走深、走实、走强，越来越多国家和地区从中获得实实在在的利益。“构建人类命运共同体正从国际共识转化为国际实践，把更多国家和民众紧紧联系在一起。中国以自己的一系列实践积极参与全球治理体系变革，为世界贡献了独特的中国智慧、中国方案、中国力量，这是很了不起的事情。”

“在埃及乃至整个非洲，中国的发展正受到越来越多关注，人们希望从中获得行之有效的经验，以更好地发展自己。”阿兹利说。他表示，埃及共产党建党后，在争取民族独立和反对西方殖民统治的斗争中作出了卓越努力和重要贡献。“埃及共产党愿进一步加强与中国共产党的交流，汲取中国智慧和经验，包括治国理政之道、经济发展模式以及中国共产党自身建设的实践秘诀。”

（本报开罗电）

《 人民日报 》（ 2019年09月17日 03 版）

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