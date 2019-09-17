国际奥委会期待与中国人民加深友谊（国际论坛）

中华人民共和国成立70周年国庆在即，我向全体中国人民和中国所有的奥林匹克运动爱好者致以衷心祝贺。中国的体育事业在过去70年取得了辉煌成就。今年也是皮埃尔·德·顾拜旦创立国际奥委会125周年。在这样一个里程碑式的历史节点，为中国在奥林匹克运动中所扮演的重要角色而喝彩恰逢其时。

11年前，2008年北京奥运会是中国首次举办奥运会。作为下一届冬奥会的主办城市，北京将成为世界上首个同时举办夏季奥运会和冬季奥运会的城市，中国将再次创造体育界的历史。

很显然，中国正在实现“3亿人参与冰雪运动”的愿景。北京及其邻近地区的体育设施在大规模扩建，以满足日益增长的体育发展需求，尤其是冬季运动的需求。截至2018年底，中国共有740多个滑雪场和近600处溜冰场，每年都有大量设施在建。去年冬季，仅北京市就共有区级、市级和国家级冬季体育赛事活动4400余场，参加人数达815万人次。

这一切都显示出体育在中国社会起到的突出作用。事实上，中国政府将发展体育事业的承诺明确列入当前的五年规划中，这也反映出中国对体育运动的重视。习近平主席清楚地看到了体育运动对中国社会发展的贡献。习近平主席一直强调，北京2022年冬奥会是政府推动体育服务社会这一愿景的组成部分。

近期我每次访问中国，都对北京2022年冬季奥运会的筹备工作印象深刻。无论走到哪里，随处可见的都是对奥运会的热情和支持。由于北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会的出色工作，奥运场馆和设施的建设正如火如荼地进行。确保冬奥会可持续性是北京2022年冬奥会运作重点，高科技解决方案是实现这一目标的核心。无论是对冰场创新使用天然二氧化碳制冷系统，还是为奥运场馆提供清洁能源技术和智能电网保障供电，北京2022年冬奥会对最大限度发挥奥运会积极影响的重视都令人印象深刻。

中国和北京正在准备迎接2022年世界上最优秀的冬季运动会的运动员，我鼓励每个人都去发现冬季运动的魅力。再过几个月，将围绕迎接北京2022年冬奥会开展一系列面向公众的活动，这会是大家积极参与诸多新的冬季体育运动的最佳时机。

中国人民拥抱和参与冬季运动的速度之快强有力地表明，北京2022年冬奥会的遗产现已初具规模，即将体育运动的乐趣和益处传播到全社会。目前，北京2022年冬奥会拥有独特的机会，可以设定一个新的标准，从一开始就明确把重点放在融合遗产项目上，比如确保所有新的永久性场馆在奥运会之后可以得到利用。在2008年奥运会遗产的基础之上，通过对鸟巢等标志性场馆的再利用，北京2022年冬奥会将激励具有奥林匹克精神的新一代。

随着全世界的目光都坚定地注视着中国作为下一届冬奥会的主办国，国际奥委会期待与中国人民加深友谊。今天，中国与国际奥委会在多个层面上都保持着牢固的互利互惠关系。中国多个城市举办过历史性的奥运会赛事和青奥会赛事。中国运动员在全球取得了优异的成绩，反映出中国作为领先体育大国的地位。

这种伙伴关系对中国和国际奥委会双方都是有利的，这不仅是中国体育未来发展的坚实基础，也是推动整个奥林匹克运动向前发展的坚实基础。正是这种牢固的伙伴关系，使国际奥委会能够促进全世界206个国家和地区奥林匹克委员会的运动员之间的团结，从而实现奥林匹克运动会的进一步普及。

新中国成立70周年是庆祝中国伟大成就的时刻。我也愿借这个机会，向中国作为体育大国为奥林匹克运动提供的坚定支持表示感谢。在中国书写体育历史新篇章之际，国际奥委会愿始终做中国在这一进程中的合作伙伴。

（作者为国际奥委会主席）

《 人民日报 》（ 2019年09月17日 03 版）

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