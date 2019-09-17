中俄总理定期会晤委员会第二十三次会议举行

本报圣彼得堡9月16日电 （记者吴焰）国务院副总理、中俄总理定期会晤委员会中方主席胡春华16日在俄罗斯圣彼得堡与俄罗斯副总理、委员会俄方主席阿基莫夫共同主持召开委员会第二十三次会议。
胡春华表示，今年是中俄建交70周年，6月份习近平主席成功对俄罗斯进行国事访问，与普京总统共同将中俄关系提升为新时代全面战略协作伙伴关系，为两国各领域务实合作指明了方向。中方愿与俄方共同努力，认真落实好两国元首重要共识，推动实现2000亿美元贸易发展目标，把农业特别是大豆合作打造成新的增长点，加强航天、科技、交通、金融等各领域务实合作，为两国总理第二十四次定期会晤做好相关准备。
阿基莫夫表示，在双方共同努力下，俄中双边贸易在去年达到1000亿美元的基础上，今年上半年继续保持良好发展势头，在农业等各领域合作取得积极进展。俄方将与中方共同努力，致力于完成两国元首部署的重点任务，推动双边务实合作不断向前发展。
双方一致同意，充分发挥委员会机制作用，努力开拓双边各领域务实合作，着力解决合作中的重点问题，尽快把合作共识转化为实际成果，为新时代中俄全面战略协作伙伴关系发展不断注入新动能。
会前，胡春华与阿基莫夫举行了小范围会谈，就双方关注的问题交换了意见。
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