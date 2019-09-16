巴西和统会热烈庆祝中华人民共和国成立70周年

人民网里约热内卢9月16日电（张远南、李晓骁）当地时间9月15日，巴西中国和平统一促进会（“巴西和统会”）在里约热内卢举行中华人民共和国成立70周年庆祝活动。与会代表纷纷表示坚决反独促统的决心，并期盼海峡两岸早日团圆。

中国驻里约总领馆副总领事陈晓玲表示，新中国成立70年来，取得了巨大的经济社会发展成就，但是还没有实现国家的完全统一。40年前，全国人大发表《告台湾同胞书》，宣示争取祖国和平统一的大政方针，开启两岸接触、交流、交往、融合的新篇章。40年来，祖国大陆始终坚定不移推动海峡两岸各方面交流合作，使两岸走上了和平发展道路。然而，自民进党当局上台以来，拒不承认“九二共识”，支持纵容台独分裂活动，不断抛出分裂谬论和针对大陆的对抗言行，导致两岸关系形势复杂严峻。她表示，希望在新的历史时期，包括巴西和统会在内的巴西侨界人士关心支持祖国统一大业，为推动两岸关系和平发展、实现和平统一不懈努力。

巴西和统会会长王俊晓表示，70年来，新中国所创造的无数个辉煌让中国儿女骄傲，也令世人瞩目。新中国成立70年来所取得的辉煌成就让包括旅居在海外的华侨华人在内的全体中华儿女感到骄傲。无论是烽火连天的战争年代，还是热火朝天的建设时期，广大爱国侨胞都倾尽全力、努力奉献、得到了国家的高度赞扬。海外侨胞团结起来，心手相连，同舟共济，为实现中华民族伟大复兴的“中国梦”而努力奋斗。

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