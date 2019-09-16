外交部回应美方散布"华为威胁":各国该防备的不是华为而是思科和苹果

人民网北京9月16日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹今日主持例行记者会。

第74届联合国大会将于9月17日在纽约联合国总部开幕，并于24日起举行一般性辩论，期间还将举行联合国气候行动峰会、可持续发展目标峰会等高级别会议。国务委员兼外交部长王毅将率团出席本届联大一般性辩论，并作为习近平主席特别代表出席联合国气候行动峰会和可持续发展目标峰会。届时还将举行一系列多、双边活动。王毅国务委员将全面介绍新中国70年走过的道路和取得的成就，阐述中国外交政策及对当前国际形势、重大国际和地区问题的基本主张，表明中国对多边主义和联合国的坚定支持，推动中国同世界各国及国际组织的交流与合作。

问：你刚才发布了王毅国务委员兼外长将出席第74届联大一般性辩论的消息，能否介绍更多情况？王毅国务委员出席本届联大一般性辩论期间，将参加哪些多边活动和双边会见？

答：本届联大一般性辩论为各国探讨关乎世界和平与发展的重大问题提供了重要契机。作为安理会常任理事国、最大的发展中国家和联合国第二大会费国，中国将继续坚定维护多边主义，支持联合国在国际事务中发挥积极作用。

与会期间，王毅国务委员将在联大一般性辩论上发言，并作为习近平主席特别代表出席联合国气候行动峰会和可持续发展目标峰会，他还将主持安理会常任理事国外长同联合国秘书长会晤、中国同安理会非洲成员国外长会、文明古国论坛外长会、中国—拉共体“四驾马车”外长对话。王毅国务委员还将集体会见海合会“三驾马车”外长，出席安理会公开会、金砖国家外长会晤、《日内瓦公约》签署70周年纪念活动等，同联合国秘书长、第74届联大主席及几十个国家代表团团长或外长举行双边会见以及出席在联合国举行的中华人民共和国成立70周年成就图片展开幕式。我们希望通过上述活动，进一步加强同各国和国际组织的交流、对话与合作，共同推动解决国际和地区热点问题以及共同关心的全球性问题，为维护世界和平、促进共同发展作出新的贡献。

问：据报道，以色列总理内塔尼亚胡日前表示，将在组建新政府后宣布对约旦河谷和死海北部行使主权。如果能得到以公民授权，他将在选举后立即着手此事。巴勒斯坦总统阿巴斯表示，如果内继续推行其计划，所有与以方达成的协议都将被取消。沙特、约旦、阿联酋、阿盟等表示谴责，国际社会对此普遍感到忧虑。中方对此有何评论？

答：中方反对任何可能导致巴以矛盾激化的单边行动，我们呼吁以方谨慎行事，避免加剧地区局势紧张动荡，切实维护中东和平进程基础。

问：美国官员称伊朗应对沙特石油设施遭遇袭击负责。中方认为是否有这种可能？

答：我们注意到有关报道。在没有调查得出确凿结论的情况下就断定谁应负责任，这可能不太负责任。中方的立场是，我们反对任何扩大和激化冲突的做法，呼吁有关方面避免采取导致地区紧张局势升级的行动。希望各方保持克制，共同维护好中东地区的和平稳定。

问：据报道，日前美助理国务卿福特在演讲中表示，美国政府正制定“全政府”措施，应对中国给美及盟友造成的安全挑战。中方对此有何评论？

答：我们注意到有关报道。有关演讲罔顾事实，肆意抹黑、歪曲中国的内外政策，鼓噪煽动“中国威胁”，充分暴露出美国内一些人顽固抱持冷战零和思维。这是十分危险的。

事实胜于雄辩，公道自在人心。历史已经并将继续证明，中国的发展是世界的机遇。中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。这不是任何国家、任何人能够诋毁的。

我们敦促美方有关人士摒弃冷战零和思维，客观理性看待中国和中美关系，多把精力放在推动中美互利合作上，更好地造福两国人民和世界各国人民。

问：12日，俄罗斯外长拉夫罗夫在接受俄《劳动报》采访时称，俄中两国外交部早已形成了富有建设性、相互信任的同志式关系，这使我们能够高质高效地完成两国元首交办的各项工作。我们两国建立了如此紧密坚实的国际战略协作架构，任何第三方即使想在俄中之间“打楔子”，他们也会发现无处下手，也根本打不进去。中方对此有何评论？

答：中方高度赞赏拉夫罗夫外长对中俄关系所作的积极明确表态。

今年是新中国成立70周年，也是中俄建交70周年。70年来，中俄关系发展经受住了国际风云变幻的考验，显示出了强大的生命力和广阔的发展前景。从“面向21世纪的中俄战略协作伙伴关系”到“平等信任、相互支持、共同繁荣、世代友好的中俄全面战略协作伙伴关系”，再到“新时代中俄全面战略协作伙伴关系”，中俄关系始终保持高水平运行，而且还在不断迈上新的、更高的台阶，成为当今世界绝无仅有的对话而不对抗、结伴而不结盟、不针对第三国的新型大国关系典范，也成为世界上互信程度最高、协作水平最高、战略价值最高的一对大国关系。

有人可能不希望看到中俄关系这么好，千方百计想要挑拨离间，但他们恐怕要失望了。正如拉夫罗夫外长所说，中俄已经是非常紧密坚实的新时代全面战略协作伙伴，任何想挑拨离间、破坏中俄关系的企图都不会得逞。

大家可能也都注意到了，今天李克强总理已经启程对俄罗斯进行正式访问并将同梅德韦杰夫总理共同主持中俄总理第二十四次定期会晤。这是今年6月份习近平主席对俄罗斯成功进行国事访问之后，双方又一次重要高层交往，也是两国建交70周年之际举行的一次重要会晤。正如李克强总理在访问前夕接受俄罗斯塔斯社采访时所指出的，70年是里程碑，也是新起点。我们相信，在双方共同努力下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系必将取得更多新成果，为两国各自发展振兴和世界繁荣安宁作出更大贡献。

问：香港活动人士黄之锋呼吁美国在中美经贸谈判中加入人权条款，并寻求美方对香港民主活动的支持。中方对此有何评论？

答：你提到的这个人，他身为中国人，却到处去乞求外国干预中国内部事务。对于这种人，国务院港澳事务办公室发言人已经给出了明确定性，我想他是没有什么资格来对中美关系相关问题说三道四的。中方在涉港以及中美经贸磋商问题上的立场是一贯的、明确的。我只想再次强调，香港事务纯属中国内政，任何外国政府、任何外国组织和个人都无权干预。那些反中乱港、挟洋自重的言行和图谋最终都不会得逞，都是注定要失败的，都是自讨没趣。

问：据报道，11日，美国务院发表声明称，应委内瑞拉“临时政府”请求，美同委“临时政府”及其他10个国家一同针对委启动了《美洲国家间互助条约》。有媒体分析称，这为对委“军事干预”选项创造了可能。中方对此有何评论？

答：在委内瑞拉问题上，中方坚持维护《联合国宪章》和国际关系基本准则，坚持应由委内瑞拉朝野在宪法框架内通过包容性政治对话协商解决，反对以任何借口干涉委内瑞拉内政或进行军事干预。我们强烈呼吁有关各方着眼维护地区稳定发展大局及委内瑞拉人民根本利益，发挥建设性作用，在国际法框架内积极劝和促谈，推动委问题早日找到政治解决方案。

问：一段时间以来，美方多名官员针对华为在世界各国进行游说。12日，美国国务院助卿帮办斯特雷耶称，他与美联邦通信委员会主席访问沙特、阿联酋和巴林期间，再次谈及有关华为5G网络安全风险问题，表示美方要确保网络框架安全，就必须将华为排除在5G网络之外。我们注意到《南华早报》刚刚援引彭博社的报道，美国半导体行业协会11日致函美国商务部长罗斯，希望美商务部立即采取行动，批准向华为公司销售产品。中方对此有何评论？

答：一段时间来，美方不但自己滥用国家力量打压特定中国企业，而且满世界煽风点火，对中国的企业进行抹黑攻击。这种行为违反基本的市场精神和国际规则，非常不光彩、也非常不道德。

美方炮制和散播华为5G网络安全威胁，但从未拿出过任何证据。就在不久前，CNBC（美国消费者新闻与商业频道）问一位美方官员，是否有华为的明确证据时，这位高官说：“这是一个错误的问题！”。迄今为止，没有任何一个国家、任何一个组织、任何一个公司和任何一个人能够拿出任何证据证明华为对其构成威胁。今年5月，德国《每日镜报》报道称，经过多年审查，英国政府、德国联邦信息安全办公室及欧盟委员会等机构都没有发现华为存在明显后门，但美国思科设备存在安全漏洞，自2013年起已有10起“后门”事件。早在2014年，苹果公司在一份声明中承认可通过苹果手机系统后门提取手机用户的短信、通讯录和照片等个人数据。去年，“脸书”公司被曝出该公司的用户帐号都有后门。根据“棱镜门”事件曝光的情况，在美国情报部门面前，美国人的通话、通信、文件、语音等数据几乎没有个人隐私可言。另外，有35个国家，包括美国曾经一度最亲密的盟友国家领导人的通话也遭到了窃听，有的甚至长达10年之久。而协助实施这些窃听、监控的，根据公开报道来看，正是美国的思科和苹果等美国企业。

这些都是公开的事实。我想，如果不带任何偏见，是否可以得出这样的结论：如果想确保网络安全，那么应当防备的不是中国的华为，而恰恰是美国的思科和苹果。华为负责人已在各种场合多次就安全问题作出公开澄清和承诺，美方是否也可以作出同样的澄清和承诺呢？！

我想指出，供应链安全问题在信息通信技术发展和迭代演进过程中始终存在，并不是5G或某家公司独有的新问题。我们坚决反对人为制造所谓“华为5G安全”问题，坚决反对滥用“国家安全”理由限制中国企业开展正常信息通信技术发展与合作。我们主张，各国应在公平公正、非歧视性的前提下，就真正的供应链安全问题进行深入探讨并提出可行建议，共同保障信息技术产品和服务的安全。

问：一些香港示威者周日在英国驻港总领馆前游行，呼吁英方采取更多措施保护香港人，比如给予他们英国国籍。中方对此有何评论？

答：对于过去两天发生在香港的事情，特区政府已作出了回应。我想说，这些人去英国驻港总领馆面前，要求获得英国公民资格，我不知道他们还能不能算是真正的中国人。身为中国人，这样去乞讨外国的干预，我觉得是非常令人不齿的，绝对不是什么可以引以为荣的事情。

之前我的同事已就相关问题表明了立场。根据《全国人大常委会关于<中华人民共和国国籍法>在香港特别行政区实施的几个问题的解释》，凡具有中国血统的香港居民，本人出生在中国领土（含香港者），以及其他符合《中华人民共和国国籍法》规定的具有中国国籍的条件者，都是中国公民。所有香港中国同胞，不论其是否持有“英国属土公民护照”还是“英国国民（海外）护照”，都是中国公民。

根据《中华人民共和国国籍法》的规定，中华人民共和国不承认中国公民具有双重国籍。

(责编：崔越、杨牧)