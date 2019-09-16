伦敦华埠设盛大中秋盆菜宴

人民网伦敦9月16日电（记者许立群）9月15日，英国伦敦唐人街灯笼高挂，喜气洋洋，热闹非凡。伦敦华埠商会举办盛大庆典，共庆新中国成立70周年以及中秋佳节。中国驻英大使馆童学军公参兼总领事、伦敦华埠商会主席邓柱廷、西敏寺议员米歇尔等，以及警察和消防队员、全英各地华人社团侨领与代表、工商学界精英和留学生代表等700多人出席盛典，活动还特邀70岁或以上的长者免费参加。

盆菜是广东和香港的一种传统杂烩菜式，已有数百年历史，当地人每逢喜事或节日都会举行盆菜宴。当天一早，伦敦唐人街的主要街道就已摆好了餐桌和座椅。据介绍，当天所用来制作盆菜的食材丰富，并用正宗围村的烹制方式，给食客们带来传统风味的盆菜美食。伦敦华埠商会主席邓柱廷在致辞中表示，希望把悠久的中华美食文化以及中华民族敬老爱老的美德在英国推广。他说，近些年来，随著中国综合国力的提升，海外华人的社会地位也大大提高。在融入英国当地的同时，华埠商会始终积极向当地民众介绍真实的中国，传播中华优秀文化，促进中英两国和两国人民的相互了解和友谊。

中国驻英大使馆童学军公参兼总领事在致辞中表示，今年是新中国成立70周年，也是中英建立代办级关系65周年。中英“黄金关系”在不断地向前推进，而这些成就离不开海外侨胞的无私奉献。

西敏寺议员米希尔表示，在中英两国共同努力下，中英关系不断深化发展。他很欣喜地看到伦敦华埠商会主办的中国新年庆典活动，取得了令世界瞩目的成功，现在中秋活动也是有声有色。他代表西敏市市政府恭贺商会活动成功，祝贺新中国七十周年国庆。

香港驻伦敦经贸办事处处长杜洁丽指出，早期在英国的华人大多为香港移民，祖国的繁荣与所在国的建设，都离不开他们的共同努力。今年也是新中国成立70周年的时刻，衷心祝福老人家们身体健康，祖国生日快乐！

活动现场不仅有中国传统特色的精美盆菜宴，更有丰富多彩的文艺表演。参加盆菜宴的华裔长者纷纷表示，饭菜地道传统，有家乡的风味；忠正舞狮团的表演十分精彩，这种特殊方式为祖国庆生很特别。

伦敦唐人街每年有数以百万的游客到访，近20年来，伦敦华埠商会联合大伦敦市政府，不断在唐人街推陈出新主办不同的活动，最吸引眼球的是一年一度的中国新年庆祝活动。每年在特拉法加广场及毗邻举行的大型表演活动，已经成为了伦敦旅游局宣传及推介吸引游客的项目之一。这次唐人街国庆中秋，也将成为伦敦唐人街的另一次展示。

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