新华社温得和克9月15日电 专访：“中国的成功是我们发展中国家的共同骄傲”——访纳米比亚开国总统努乔马

新华社记者吴长伟

“今年是中华人民共和国成立70周年，也是中国决胜全面建成小康社会的关键之年，值此之际，请接受我热烈的、兄弟般的革命问候和真诚祝愿！”纳米比亚开国总统努乔马近日在温得和克接受新华社记者专访时说。

“中国是纳米比亚的全天候朋友，这种关系在纳米比亚争取独立的斗争中就已形成，”努乔马说，“中国共产党领导革命成功并建立了新中国，这对纳米比亚人民是极大的鼓舞。中国是可靠的朋友，为纳米比亚人民争取民族独立的正义斗争提供了政治、道义和物质上的支持。”

他指出，纳米比亚与中国的关系一直在稳步积极发展。中国是世界上给予纳米比亚最有力经济支持的国家之一。中方承建的纳米比亚沃尔维斯湾港是南部非洲重要门户，运往南部非洲内陆国博茨瓦纳、津巴布韦、赞比亚及其他地区的货物都要经过这个重要港口。

努乔马在采访中特别感谢中国向纳米比亚经济和社会发展提供的宝贵支持，希望看到纳米比亚通过与中国深化互利合作而使自己实现快速发展、更加强大。

谈到对纳中合作的期待，努乔马提高了音量：“我们有许多学生在中国学习，同时有中国的教授在纳米比亚的大学讲学。我们将继续与中国在经济和教育领域密切合作。今天，中国是世界上经济发展最快的国家之一，中国也像其他先进国家一样探月，我们要向中国学习。还有，纳米比亚面临干旱问题，我们需要与中国合作。还有海水淡化技术，我们没有这项技术，但我们可以从中国学习……”

在采访中，曾17次访问中国的努乔马饶有兴致地向记者提起10年前受邀到北京观礼新中国成立60周年阅兵式的感受。“看到士兵方阵走过的时候，我非常激动，我也曾是军人，在争取国家独立后我们还面临着经济独立的斗争。我目睹了中国共产党领导中国人民在国家建设中取得举世瞩目的伟大成就，中国的成功是我们发展中国家的共同骄傲。”

“中国是非洲人民和其他发展中国家的全天候朋友。”努乔马指出，作为联合国会员国和安理会常任理事国，所有旨在帮助非洲的决议几乎都是中国带头支持的，中国长期以来一直无私支持非洲国家的正义事业，致力于帮助非洲发展、造福非洲人民，“我们为中国的成就深感自豪、深受鼓舞，坚信中国的未来一定会更美好，一定能为世界和平和繁荣做出更大贡献！”

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)