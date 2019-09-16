“一带一路”新闻合作联盟短期访学班开班

人民网讯 “一带一路”新闻合作联盟短期访学班9月16日在北京开班。访学班由国务院新闻办公室主办、“一带一路”新闻合作联盟秘书处（人民日报社对外交流合作部）和中国传媒大学共同承办，来自拉美和非洲地区的26个国家46家主流媒体的50名资深编辑记者参加开班仪式。中央宣传部副部长蒋建国在开班仪式上致辞。

蒋建国表示，中共十八大以来，中国媒体业界认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，始终做到坚持人民立场，坚持真实客观，坚持社会责任，坚持开放包容，新闻舆论工作唱响了主旋律，传递了正能量，有力激发了全体人民为实现中华民族伟大复兴中国梦而团结奋斗的强大力量。蒋建国说，新闻媒体是传承文明的重要载体，是增进各国人民理解和友谊的重要纽带。各国媒体加强对话交流、开展互学互鉴，是实现世界媒体业共同发展、更好履行新闻舆论工作职责使命的重要途径。今年是中华人民共和国成立70周年。衷心希望大家利用这次访学机会，深入交流沟通，分享成功经验，推动务实合作；同时，亲自了解和体验一个热情友好、丰富多彩的中国。

人民日报社总编辑庹震在致辞中说，今年4月23日，“一带一路”新闻合作联盟首届理事会议在人民日报社成功举行，中国国家主席习近平向会议发来贺信。习近平主席的贺信，为我们继续推进“一带一路”新闻合作联盟建设提供了重要指引和重要遵循。目前已有来自94个国家的194家媒体成为“一带一路”新闻合作联盟正式成员。这次短期访学班，是落实联盟联合宣言的一个重点项目，也是加强交流合作，密切人员往来，互学互鉴，共同推动“一带一路”新闻精品生产的具体举措。

人民日报社副总编辑方江山向访学班代表颁授了新闻合作联盟短期访学项目旗帜。中国传媒大学校长廖祥忠也在开班仪式上致辞。

访学班学员代表阿根廷《号角报》国际部主任马塞洛·坎特米、南非《先驱报》兼《周末邮报》总编辑恩瓦比萨·马昆加在开班仪式上发言。

此次访学班以“新时代、新理念、新媒体、新技术”为主题，9月16日开班、29日结业。在北京期间将组织讲座、参访媒体、交流互动，随后全体学员还将分赴陕西、浙江、贵州、广东等地采访调研，全面了解“一带一路”的时代内涵，真切感受中国的发展成就，深入探讨媒体融合的路径举措。（完）

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