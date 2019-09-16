新华社耶路撒冷9月16日电 新闻背景：以色列第22届议会选举主要参选政党及政党联盟

新华社记者尚昊 陈文仙

以色列将于17日举行第22届议会选举，这是以色列年内举行的第二次大选。目前，31个政党和政党联盟确定参选。其中蓝白党、利库德集团在最新民调中排名靠前，且实力相当。“联合名单”党、“以色列是我们的家园”党、统一右翼联盟紧随其后。

蓝白党成立于2019年2月，由以色列国防军前总参谋长本尼·甘茨与前财政部长亚伊尔·拉皮徳领导各自的政党组建而成，试图联合中左翼势力结束利库德集团长期执政的状况。该党主张包括：引入总理任期限制，维护以色列少数民族的权利，与巴勒斯坦权力机构就和平协议进行谈判。在上一届议会选举中，该党获得35个席位，排名第二。

利库德集团是以色列最大的右翼保守主义政党，成立于1973年。该党曾多次赢得以色列议会选举并进行组阁。现任领导人为四度出任以色列总理的本雅明·内塔尼亚胡。利库德集团主张建立自由市场经济并复兴犹太文化，在巴勒斯坦问题上立场强硬，强调以军事力量保障以色列国家安全。在上一届议会选举中，利库德集团获得35个席位，排名第一。

“联合名单”党于2015年1月由以色列的4个阿拉伯政党签署结盟协议组成，后成为议会中的主要派系之一，领导人为艾曼·奥达。该党曾于今年2月至7月间一度解散。该党代表了阿拉伯人利益。

“以色列是我们的家园”党成立于1999年，为右翼民族主义政党，由以色列前国防部长阿维格多·利伯曼领导。该党主张更多犹太人移居以色列，在巴勒斯坦问题上持强硬立场。

统一右翼联盟是以色列一个由右翼和极右翼政党所组建的政党联盟，成立于2019年7月，由前司法部长阿耶莱特·沙凯德领导。该政党联盟致力于加强犹太民族在以色列国内的主导权，主张吞并约旦河西岸，支持修建定居点，反对巴勒斯坦建国。

以色列是议会制国家。以色列议会实行一院制，共120名议员，由普选产生，任期4年。只有获得3.25%以上选票的政党才能进入议会，获半数以上议席的政党可单独组阁。由于中小党派林立，以色列史上从未出现单一政党组阁情况，历届内阁都是由多个政党组成的联合政府。

今年4月，以色列举行第21届议会选举，利库德集团胜出，获得组阁权。但由于内塔尼亚胡未能在规定期限内成功组建执政联盟，导致议会解散重新举行大选。

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