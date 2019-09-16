人民网>>国际

新闻背景：以色列第22届议会选举主要参选政党及政党联盟

2019年09月16日16:04  来源：新华网
 

　　新华社耶路撒冷9月16日电 新闻背景：以色列第22届议会选举主要参选政党及政党联盟

　　新华社记者尚昊　陈文仙

　　以色列将于17日举行第22届议会选举，这是以色列年内举行的第二次大选。目前，31个政党和政党联盟确定参选。其中蓝白党、利库德集团在最新民调中排名靠前，且实力相当。“联合名单”党、“以色列是我们的家园”党、统一右翼联盟紧随其后。

　　蓝白党成立于2019年2月，由以色列国防军前总参谋长本尼·甘茨与前财政部长亚伊尔·拉皮徳领导各自的政党组建而成，试图联合中左翼势力结束利库德集团长期执政的状况。该党主张包括：引入总理任期限制，维护以色列少数民族的权利，与巴勒斯坦权力机构就和平协议进行谈判。在上一届议会选举中，该党获得35个席位，排名第二。

　　利库德集团是以色列最大的右翼保守主义政党，成立于1973年。该党曾多次赢得以色列议会选举并进行组阁。现任领导人为四度出任以色列总理的本雅明·内塔尼亚胡。利库德集团主张建立自由市场经济并复兴犹太文化，在巴勒斯坦问题上立场强硬，强调以军事力量保障以色列国家安全。在上一届议会选举中，利库德集团获得35个席位，排名第一。

　　“联合名单”党于2015年1月由以色列的4个阿拉伯政党签署结盟协议组成，后成为议会中的主要派系之一，领导人为艾曼·奥达。该党曾于今年2月至7月间一度解散。该党代表了阿拉伯人利益。

　　“以色列是我们的家园”党成立于1999年，为右翼民族主义政党，由以色列前国防部长阿维格多·利伯曼领导。该党主张更多犹太人移居以色列，在巴勒斯坦问题上持强硬立场。

　　统一右翼联盟是以色列一个由右翼和极右翼政党所组建的政党联盟，成立于2019年7月，由前司法部长阿耶莱特·沙凯德领导。该政党联盟致力于加强犹太民族在以色列国内的主导权，主张吞并约旦河西岸，支持修建定居点，反对巴勒斯坦建国。

　　以色列是议会制国家。以色列议会实行一院制，共120名议员，由普选产生，任期4年。只有获得3.25%以上选票的政党才能进入议会，获半数以上议席的政党可单独组阁。由于中小党派林立，以色列史上从未出现单一政党组阁情况，历届内阁都是由多个政党组成的联合政府。

　　今年4月，以色列举行第21届议会选举，利库德集团胜出，获得组阁权。但由于内塔尼亚胡未能在规定期限内成功组建执政联盟，导致议会解散重新举行大选。

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

深度阅读

【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻        从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑        从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved