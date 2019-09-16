中巴旅游文化交流活动在巴西伊瓜苏开幕

新华社巴西伊瓜苏9月15日电（记者彭桦）为期两天的中巴旅游文化交流活动15日在巴西旅游城市伊瓜苏开幕。

此次活动是在中国驻圣保罗总领馆支持下，由圣保罗亚洲文化中心与伊瓜苏市旅游局联合主办的。

中国驻圣保罗副总领事田玉震在开幕晚会上致辞说，今年是中巴建交45周年，中巴关系在互利共赢、共同发展的道路上稳步前行，合作成果丰硕。

伊瓜苏市旅游局局长吉尔马·皮奥拉在接受记者采访时说，希望通过持续举办这一活动增进巴中友谊，促进巴中民间文化交流。据皮奥拉介绍，近年来前往伊瓜苏旅游的中国游客逐年增长，2019年预计突破2万人次。伊瓜苏市今年还加入了由北京市倡议发起的世界旅游城市联合会，希望为中国游客赴巴西旅游提供便利。

圣保罗亚洲文化中心总裁方三京表示，作为世界著名旅游景点伊瓜苏瀑布所在地，伊瓜苏连续三年成功举办中巴旅游文化交流活动。目前这一活动已成为巴中两国民众与游客共同庆祝的节日。

在开幕晚会上，中巴两国艺术家轮流献上精彩文艺演出。上海鼓舞东方艺术团的中国鼓乐表演更是赢得巴西观众的阵阵掌声与欢呼。

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)