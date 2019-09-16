新华社拿骚9月15日电 现场直击：让生活继续——巴哈马首都飓风灾民安置点见闻

新华社记者朱婉君

距离五级飓风“多里安”重创加勒比岛国巴哈马已过去十多天，灾区救援恢复工作持续进行。

记者14日抵达巴哈马首都拿骚，这里风平浪静，游客依旧，几乎不见飓风肆虐留下的痕迹。当地人告诉记者，此次飓风未对拿骚造成重大损失，但北部重灾区“情况太糟糕了”。

“多里安”是迄今袭击巴哈马威力最大的飓风之一。本月1日深夜至2日凌晨，“多里安”登陆大阿巴科岛、大巴哈马岛等北部地区，盘旋30多个小时后才离开，造成当地至少50人死亡、1000多人失联。目前，灾区仍处于紧急状态。

社交媒体发布的一些视频和照片显示，飓风掀飞屋顶、吹翻汽车、刮倒树木，留下一片废墟。飓风过后，5000余名受灾人员被转移到首都拿骚。

15日下午，记者来到拿骚东部一处由社区活动中心改造成的灾民安置点，这座二层楼建筑是拿骚最早设立的几处安置点之一。

午饭过后，30余名灾民正在一楼或屋外休息。成年人大多神情平静却掩饰不住疲惫与伤感，尚未懂事的孩子们则活泼一些，但不吵闹。

记者来到二楼一间工作人员办公室，看到一些生活物资整齐摆放在墙边。工作人员介绍，这是安置点接收到的部分捐赠物品，正按需求有序发放给灾民。在办公室一侧，是一间整洁宽敞的医务室，各类药品摆放在收纳架上，一目了然。

据工作人员介绍，该安置点最多曾容纳240多名灾民，其中一半如今已离开这里，或去亲戚朋友家借住，或回到周边的原籍国家。安置点规定，灾民白天可自由活动，但应在晚上10点前返回，“我们所做的，就是让灾民生活尽快恢复正常”。

“房子没了，车没了，工作没了，什么也没了。”已在巴哈马生活了20余年的海地人弗朗西斯库斯·尤尼乌斯告诉记者，一周前，“一无所有”的他从大阿巴科岛乘船九小时来到首都，这里有吃有住，也交上了新朋友，但心里总是空荡荡的。

“我的家人都在海地，我现在想尽快回家，”他说，他需要攒钱购买一张机票，“回到海地，我就可以继续生活了。”

苏克塞斯·延在树荫下坐着听音乐，身边坐着他的妻子，膝上是六个月大的孩子。延告诉记者，他的一个表姐在飓风中遇难，几个朋友至今失联。“这一切都很难，可生活总得继续。”延说，自己是建筑工人，希望尽快找到一份工作，在首都定居下来。

再过两天就是延的38岁生日。“往年我总是跟朋友一起庆祝的，可今年我需要工作来照顾妻子和孩子，然后，就让生活继续吧。”

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)