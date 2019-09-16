编者按：哈萨克斯坦共和国总统卡西姆若马尔特·克梅列维奇·托卡耶夫日前来华进行国事访问。9月11日，托卡耶夫总统在钓鱼台国宾馆下榻处亲切会见了昔日的中国老朋友——中国驻哈萨克斯坦前七任大使们。中国前驻哈萨克斯坦大使周晓沛在参加会见后，感慨万千，特别为这位重情重义的老朋友撰下一文。现将此文与各位网友分享，一瞥其中的深情厚谊。

不忘老朋友

周晓沛

9月11日，哈萨克斯坦总统托卡耶夫在钓鱼台国宾馆下榻处亲切会见了昔日的中国老朋友——中国驻哈萨克斯坦前七任大使们。在致词中，托卡耶夫总统盛情邀请老朋友们一起再度访问哈萨克斯坦，共商深化哈中永久全面战略伙伴关系。告别时，托卡耶夫总统还向每位老大使赠送了一份“重礼”。

托卡耶夫总统送的这份礼物确实很“重”，非同寻常。这也是我40多年外交生涯中第一次收到这样的“国礼”：一大瓶精装哈萨克斯坦国产10年陈酿X.O. 白兰地 ; 一大盒印有哈萨克斯坦鲜艳国旗的巧克力，内装16块大巧克力和40块小巧克力；还有一本托卡耶夫回忆录（中哈文对照）。总重量为整整5公斤。我们这些老大使都七老八十了，费了好大劲儿才拎回家。回家后，我思量了半天，总统为何赠送这样温馨而贵重的礼物？

这次应邀参加会见的，都是从苏联时期就开始同托卡耶夫打交道的老朋友，而且双方的友谊一直延续至今。

2014年，编撰《我们和你们：中国和哈萨克斯坦的故事》一书时，我致函托卡耶夫议长，请老朋友拨冗为该文集作序。他很快就回复同意，并撰写了长达6页、内涵丰富的序言。其中指出：历史上的丝绸之路作为一条贸易通道，实际上成为将东西方人类文明连接起来的第一个全球性工程。习近平主席访问哈萨克斯坦时提出的丝绸之路经济带倡议十分重要。哈中两国在短短的历史时期内建立起了国家间关系的典范，我们对两国人民间关系的未来充满信心。中国前驻哈萨克斯坦大使是我的朋友，为发展两国友好合作做出了重要贡献，哈萨克斯坦为此真诚地感谢他们。本书是我们两国人民之间友谊的鲜明体现。

托卡耶夫当选总统后，我接受哈方采访时说：“新总统，新使命。我坚信，我们的老朋友有足够的智慧和能力堪当大任。衷心祝愿他行稳致远，在继承中创新，书写新的历史辉煌！”

这次难忘的会见之后，我实在按捺不住内心的激动之情，于是就将会见合影和礼物晒到网上，让其他朋友们也一起分享。结果不出所料，反响热烈，好评如潮：“哇，不忘老朋友”；“有情有义的真朋友”；“会见真温馨，礼物太珍贵”；“沉甸甸的礼物，沉甸甸的友谊”；“这是情深意重的国礼啊，令人羡慕，值得珍藏”…… 有的老同学还留言：“看了眼馋，让我们也分享一块哈国的巧克力吧！”

都说“礼轻情谊重”，而托卡耶夫总统送给老朋友的礼物既重，情谊更深。他就是这样一位重情重义的老朋友。

（作者系中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使）

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