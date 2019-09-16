拉希德·阿利莫夫

今天，几乎所有人都听说过丝绸之路。习近平主席提出的“一带一路”倡议不仅使人们重拾对古丝绸之路形成史的浓厚兴趣，也为其在新千年的复兴、不同文明之间广泛对话的开展以及经贸、人文领域的国际合作提供了强大动力。

从首位旅行家、外交家张骞到21世纪的百万游客

2200年前，中国第一位外交家张骞完成了出使西域的壮举，他的中亚之旅不仅路途最为遥远，而且在当时看来充满艰险。张骞不仅是当之无愧的古丝绸之路开拓者，他所肩负的外交使命也为欧亚地区与中国人民之间的交往奠定了基础，时至今日彼此依然睦邻友好、相互尊重。其中，旅游业为彼此关系的巩固和发展做出了重要贡献。

21世纪不仅是互联网和人工智能的时代，而且是国际旅游大发展的时代，旅游对于国家和全球经济可持续发展的潜在影响难以估量。不仅如此，旅游业对社会、文化等领域也有重要的意义。特别值得一提的是，旅游业对增进各国人民相互理解、保持不同文明与宗教间对话、保护文化和自然遗产等方面都发挥着特殊作用。

如今，旅游业当之无愧地成为全球经济的关键一环，发展迅猛。旅游业的市场规模已经占全球GDP的10％以上，占世界出口总量的6.5％，占世界服务出口总量的27％。预计到2020年，国际旅游市场带来的出口收入将达2万亿美元左右。

旅游业在解决社会问题、推动就业及消除贫困等方面也大有作为。快速发展的旅游产业有助于城乡基础设施的改善、民间工艺的复兴和发展，为不同年龄、不同行业的人们提供了大量的就业机会。据统计，2018年世界上每十个就业岗位中就有一个来自旅游业，全球旅游到访人数（过夜游客）更是达到13亿。随着游客数量的增加，这些数字必然会不断增长。

地球丰富的多样性、大自然的独特之美，各类交通和通讯方式的发展、高新技术和社交平台的日新月异，以及签证制度的便利化，这些都成为促进旅游业蓬勃发展的积极因素。世界旅游组织（UNWTO）预测，到2030年国际游客到访人数每年将平均增加3％，这意味着全球游客的数量将达到18亿人左右。

中亚——文明交汇之地

首先，这一趋势是欧亚大陆的典型特征，尤其对于它的核心地区——中亚而言更是如此。近年来，中亚以日益开放的姿态面向世界，迎来了不断高涨的旅游热潮。近五年，中亚各国的入境旅游人数每年平均增加10％-20％。中亚旅游业的发展并非偶然。这里作为亚洲的心脏，自远古以来，历史上不同民族、不同文化和不同宗教曾在这里相互交汇，精神上彼此滋养。在几千年的历史长河中，中亚人民的多样文化凝聚成一个独特的多面体，包容并蓄为各民族的和谐共处创造了有利条件。

文明对话、发展国际贸易、文化交流、睦邻友好、热情好客是中亚各国人民的共同特征。在这片古老的土地上，客人与当地人关系无论亲疏远近都会被善待，视如亲人。正是由于各国文明间的相近相通，使得中亚人民的精神对话活跃起来，促进了古代丝绸之路的形成，伴随着新千年的到来，丝绸之路正在走向复兴。随着中亚国家走向独立，历史在耳畔回响，中亚各国与中国文化交相辉映，焕发出新的活力，印证了彼此之间纽带的连续性和世世代代牢不可破的精神延续。

近年来，中亚地区已成为落实多个重要经济、文化倡议的平台。 在这些倡议框架下，各国凝聚创新认识，为实现长期共同发展开辟新的机遇。同时，地区各国十分重视文化和自然遗产保护工作，因为这是本地区人民乃至全人类最宝贵的精神财富。在列入联合国教科文组织世界遗产名录的1092个项目中，314个来自亚洲，其中有51个来自中亚，它们具有独特价值，都是人造或自然价值，以其无穷的魅力吸引着世界游客。

除了传统的旅游线路，中亚还重视发展个性化的旅游项目，例如文化教育游、朝圣游、休闲和疗养、生态游、极限运动、乡村游等，当然还少不了美食游。这些旅游项目每年吸引越来越多的游客踏上中亚之旅。

中亚地区一直是世界不同文化和宗教交汇的活跃之地，其中伊斯兰教占有特殊地位。本地区不仅保留了独特的中世纪伊斯兰建筑，中亚各国独立之后，一批现代伊斯兰建筑也随之建成。它们不仅向信徒敞开，也向所有参观者开放。每年，来自世界各地数十个国家的数十万游客寻访中亚的伊斯兰文化中心，希望亲眼目睹这些“东方明珠”。

中亚生态游有望大发展

在中亚的任何一座大城市，即便是在炎炎夏日，游客也可以看到擎天的山峰上白雪闪耀着银光。对于那些曾经一睹雪山芳容的人来说，这样的景色看起来还是不可思议。地球上已知的高度超过7千米的256座山峰都位于亚洲，其中部分位于吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦境内。此外，塔吉克斯坦国家公园(帕米尔)和西天山被列入联合国教科文组织世界遗产名录。这些都吸引着越来越多的极限运动者和登山爱好者。

由于中亚地区没有出海口，被高山环绕，这里得成为地球上为数不多的保持原始独特性的自然环境之一。这里大大小小的河流和湖泊星罗棋布，其中很多都见证了人类历史上的转折性事件。萨列兹湖和伊塞克湖、伊斯坎德尔湖和巴尔喀什湖、里海和咸海不仅是风光独特，也诞生了许多神话和传说。

此外，中亚地区还有数十个国家公园。然而，有意前方中亚的旅行者要抓紧时间了，因为一些知名学者发出预警：欧亚地区有超过两千种动物和约1.5万种植物濒临灭绝或已经岌岌可危。阿姆河和锡尔河流域的数百个大小冰川也面临同样的问题。遗憾的是，我们不可能控制“冰川河”的融化，但人类可以减轻不可逆转的后果。发展生态游就是应对之道。

21世纪初以来，中亚形成了举办大型国际文化和体育活动的传统，这些活动引起了外国游客的极大兴趣。国际纳吾鲁孜节和世界游牧运动会、国际（民俗）艺术鲜花音乐节、时装周和民族美食周、数十个其他群众性节日活动规模广泛，丰富多彩，吸引了成千上万的游客。

着力提高旅游服务水平

中亚各国政府和旅游机构专门推出并实施一系列关于游客接待的长期措施：《国家旅游发展战略》已经开始实施，在此框架内拟开发新的旅游线路，简化旅游签证手续，提高旅游接待水平，为投资者提供税收优惠并建设一批新酒店。强化旅游法律法规基础，扩大旅游业的双边和国际合作；建成并不断完善现代化的基础设施；建设符合国际标准酒店，加强旅游人才队伍培养等等。在鲜花盛开的山谷、绵延的沙漠、辽阔的草原以及群山之间已经铺设数千公里的公路和铁路，建成一系列专门旅游线路，运营34个国际机场，与数十个国际城市开通定期航线。

中亚各国协力落实“一带一路”项目，为区域旅游业的发展和丝绸之路的复兴做出重要贡献。如今，古老悠久的丝路中亚和中国人民经济文化交往发挥着重要作用，也履行着友谊“桥梁”的重大使命，其中旅游业的贡献功不可没。据中国旅游研究院统计，2018年，中国出境游客达1.49亿人次，比2017年增长15％。然而，遗憾的是，其中只有一小部分游客去过中亚国家。在快速增长的国际旅游市场中，中国市场的份额十分可观。 希望与中国比邻的中亚地区能不要与市场机遇失之交臂。

加强与中国的旅游合作，也关系到中亚地区旅游业发展投资。中国BES文化旅游集团（BES Cultural Tourism Group）的项目很有前景：该公司计划在哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦的历史中心打造“丝绸之路商旅驿站”，而且未来有意在土耳其、希腊和意大利推动这一项目。我们希望在中亚开展的类似项目能越来越多。上海合作组织成员国旅游领域的合作发展计划以及与世界旅游组织的合作将推动这一进程。

中亚是令人神往之地。如果有人曾经有幸在此饱览雄伟的山脉和奔腾的河流，成千上万的蓝色湖泊和矿泉，沃野千里的山谷以和无边无际的草原；在蔚蓝的天穹看到过手掌大的银星和美丽的银河；从水花四溅的山泉撷取冰融水一解暑渴，品尝过生态安全的绿色蔬果；陶醉于清冽洁净的空气中，想象自己像一只展翅的雄鹰在山峰之上翱翔；漫步于古镇新城的街道和广场，他一定会想再次回到亚洲之心。扩大中国与中亚国家的旅游交流将造福各方。

（拉希德·阿利莫夫 作者系上海合作组织前秘书长（2016-1018）、政治学博士）

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