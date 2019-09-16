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叙利亚北部爆炸致多人死伤

2019年09月16日14:21  来源：新华网
 

　　新华社大马士革9月15日电（记者汪健　郑一晗）叙利亚北部阿勒颇省15日发生一起汽车炸弹袭击事件，造成多名平民死伤。

　　叙利亚通讯社援引当地消息人士的话报道说，一辆装有炸弹的卡车当天在阿勒颇省东北部拉伊镇的镇医院旁爆炸，造成多名平民死伤，医院设施部分毁坏，周围多栋民居受损。

　　另据总部设在英国伦敦的“叙利亚人权观察组织”消息，爆炸造成11名平民死亡，另有7名平民受伤。

　　目前，尚无任何组织承认发动了这起袭击。

　　据报道，2016年土耳其军队发起代号为“幼发拉底河盾牌”的军事行动，越境进入叙利亚北部，打击极端组织“伊斯兰国”武装并阻止叙北部库尔德人势力扩张。此后拉伊镇主要由土耳其支持的叙反对派控制。

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)
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