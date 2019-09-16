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土耳其欲购“爱国者”导弹防御系统 化解土美危机

2019年09月16日14:05  来源：新华网
 

　　土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安打算本月与美国总统唐纳德·特朗普讨论购买美制“爱国者”导弹防御系统，认定他与特朗普的“私交”可以化解因为土耳其从俄罗斯购买S-400型防空导弹系统而触发的危机。

　　埃尔多安13日接受路透社记者采访时说，他与特朗普两周前通电话、讨论购买“爱国者”导弹防御系统，两人将在9月联合国大会期间跟进后续事宜。

　　埃尔多安还原两人通话场景：特朗普问“你是认真的吗？”，他回答“是”，说将在见面时讨论更多细节。

　　“我说无论我们买多少套S-400，都可以向美方购买一定数量的‘爱国者’导弹防御系统，”埃尔多安说，“但我们有条件，至少要与S-400（的条件）相当。”

　　土耳其2017年与俄罗斯签订协议，购买4套S-400防空导弹系统。美国等北大西洋公约组织成员国多次警告土耳其不要购买，认定这一俄制系统无法与北约武器系统兼容、可能有助俄方今后定位和追踪美国及盟国的F-35型战机。土耳其坚持履行与俄方合同，认定其他国家无权干涉。俄罗斯7月完成首批S-400系统设备交付，土耳其定于2020年4月全面部署这一系统。（包雪琳）【新华社微特稿】

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)
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