阿富汗政府选举后欲对话塔利班 旨在推动和平进程

阿富汗政府官员14日确认，总统选举9月28日结束以后，政府会考虑与阿富汗塔利班对话。
“没有什么能够阻止总统选举，”阿富汗总统发言人西迪克·西迪基说，“没有选举就无法实现合法的和平。”
塔利班把阿富汗政府视为美国的“傀儡”，因而与美国方面谈判、拒绝与政府对话。阿富汗政府先前担忧，如果与塔利班达成协议，美方可能要求阿方推迟总统选举。r然而，美国总统唐纳德·特朗普7日叫停美方与塔利班的谈判。
西迪基说，阿富汗政府迄今为止没有在美方与塔利班谈判的过程中发挥作用；总统选举结束后，“推动和平进程取得进展”将是阿富汗政府优先事项。他提及塔利班派遣谈判小组前往俄罗斯，认定塔利班面临“政治失败”。
这名总统发言人告诉媒体记者，为在选举前改善全国安全形势，阿富汗将有“大变化”。他没有提及变化的具体内容。
塔利班威胁袭击竞选活动和投票站，警告阿富汗民众不要投票。阿富汗南部坎大哈省两名警察13日枪杀至少9名同僚后逃跑，塔利班随后宣称发动这一袭击。（刘秀玲）【新华社微特稿】
【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻 从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】
【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑 从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】