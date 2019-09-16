阿富汗政府选举后欲对话塔利班 旨在推动和平进程

阿富汗政府官员14日确认，总统选举9月28日结束以后，政府会考虑与阿富汗塔利班对话。

“没有什么能够阻止总统选举，”阿富汗总统发言人西迪克·西迪基说，“没有选举就无法实现合法的和平。”

塔利班把阿富汗政府视为美国的“傀儡”，因而与美国方面谈判、拒绝与政府对话。阿富汗政府先前担忧，如果与塔利班达成协议，美方可能要求阿方推迟总统选举。r然而，美国总统唐纳德·特朗普7日叫停美方与塔利班的谈判。

西迪基说，阿富汗政府迄今为止没有在美方与塔利班谈判的过程中发挥作用；总统选举结束后，“推动和平进程取得进展”将是阿富汗政府优先事项。他提及塔利班派遣谈判小组前往俄罗斯，认定塔利班面临“政治失败”。

这名总统发言人告诉媒体记者，为在选举前改善全国安全形势，阿富汗将有“大变化”。他没有提及变化的具体内容。

塔利班威胁袭击竞选活动和投票站，警告阿富汗民众不要投票。阿富汗南部坎大哈省两名警察13日枪杀至少9名同僚后逃跑，塔利班随后宣称发动这一袭击。（刘秀玲）【新华社微特稿】

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