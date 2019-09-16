“澜湄合作中的非传统安全合作”国际学术研讨会举行

人民网北京9月16日电（崔越、实习生楚天舒）9月16日，“澜湄合作中的非传统安全合作”国际学术研讨会在北京举行。中国社会科学院科研局副局长郭建宏、中国外交部澜沧江-湄公河合作中国秘书处一秘周云良、中国社会科学院亚太与全球战略研究院副院长叶海林出席开幕式并致辞。

“澜湄合作中的非传统安全合作”国际学术研讨会现场 （张洁 摄）

周云良赞赏澜湄合作成立三年来取得的成果。他表示，澜湄合作自设立以来，澜湄综合执法安全合作中心、水资源合作中心、环境合作中心、研究中心都在大力推进非传统安全合作。“同饮一江水，命运紧相连。澜湄合作将进一步推进次区域内社会与经济的发展。中方也将继续推动和开展次区域的各项合作。”

郭建宏在致辞中介绍了目前“澜湄合作中的非传统安全合作” 项目的进展。他表示，中国社会科学院科研局愿进一步加强与澜湄各国学术机构的联系，形成学术网络，加强民心相同，促进澜湄地区的和平稳定与发展繁荣。

叶海林表示，澜湄次区域面临的安全议题众多。澜湄合作非传统安全合作关乎次区域内民众基本生存和可持续发展。亚太与全球战略研究院希望借此机会提出前瞻性建议，为澜湄合作机制健康发展提供智慧方案。

开幕式结束后，中国社会科学院学部委员、山东大学国际问题研究院院长张蕴岭就区域合作与非传统安全作主旨演讲。

张蕴岭指出，安全合作是区域合作的重要内容。澜湄次区域非传统安全合作是基于需要和可行的必然选择。随着新技术的发展，澜湄次区域内新安全问题逐渐凸显，主要表现为网络安全问题。

为促进澜湄次区域内安全合作取得进一步发展，张蕴岭建议，要建立务实、可操作的合作机制；根据领域建立基于协商合作的专门委员会；建立澜湄合作框架下的网络信息合作中心；借鉴湄公河巡航机制的经验建立应急安全合作机制。

本次研讨会旨在研究交流澜湄流域各国目前面临的非传统安全挑战，并提出在澜湄合作机制框架下加强本地区非传统安全合作的对策及建议。研讨会就澜湄区域的跨界非传统安全挑战、国际合作与澜湄非传统安全治理等议题进行了具体探讨。

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