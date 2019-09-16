纳米比亚两天内因交通事故死亡23人

新华社温得和克9月15日电（记者吴长伟）纳米比亚警方15日表示，本周末该国发生多起交通事故，已造成23人死亡。

纳米比亚警方发言人说，造成事故的原因很多，包括人为失误和一些司机的鲁莽驾驶。

警方说，最为严重的是13日傍晚发生在中北部城镇卡尔克费尔德的一起车祸，一辆长途巴士在行驶途中爆胎导致车辆失控，随后多次翻滚，造成14人死亡。此外，14日在中北部城市楚梅布发生一起两车正面相撞事故，造成4人当场死亡、3人重伤。

警方表示希望司机遵守道路安全规定，谨慎驾驶，确保安全。

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