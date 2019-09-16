纳米比亚两天内因交通事故死亡23人

新华社温得和克9月15日电（记者吴长伟）纳米比亚警方15日表示，本周末该国发生多起交通事故，已造成23人死亡。
纳米比亚警方发言人说，造成事故的原因很多，包括人为失误和一些司机的鲁莽驾驶。
警方说，最为严重的是13日傍晚发生在中北部城镇卡尔克费尔德的一起车祸，一辆长途巴士在行驶途中爆胎导致车辆失控，随后多次翻滚，造成14人死亡。此外，14日在中北部城市楚梅布发生一起两车正面相撞事故，造成4人当场死亡、3人重伤。
警方表示希望司机遵守道路安全规定，谨慎驾驶，确保安全。
【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻 从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】
【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑 从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】