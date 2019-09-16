“上海广播周”在卡塔尔举行

新华社多哈9月15日电（记者杨元勇）由上海人民广播电台与卡塔尔国家传媒集团共同主办的《魅力上海 丝路花语》2019卡塔尔“上海广播周”系列专题节目15日晚间开始在卡塔尔播出。
这套英语广播节目包括5个专题，向听众介绍上海的历史与风情、地标建筑、文化产业、科技创新等，讲述卡塔尔与中国经贸往来、文化交流的故事，带领听众走进上海，领略申城新貌与海派文化。听众可以通过当地电台、网络平台收听。
“上海广播周”创始于2006年，曾在美国、意大利、澳大利亚、泰国、墨西哥等国举办，拓展上海与各国间的文化合作交流。
【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻 从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】
【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑 从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】