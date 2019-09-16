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“上海广播周”在卡塔尔举行

2019年09月16日13:43  来源：新华网
 

　　新华社多哈9月15日电（记者杨元勇）由上海人民广播电台与卡塔尔国家传媒集团共同主办的《魅力上海 丝路花语》2019卡塔尔“上海广播周”系列专题节目15日晚间开始在卡塔尔播出。

　　这套英语广播节目包括5个专题，向听众介绍上海的历史与风情、地标建筑、文化产业、科技创新等，讲述卡塔尔与中国经贸往来、文化交流的故事，带领听众走进上海，领略申城新貌与海派文化。听众可以通过当地电台、网络平台收听。

　　“上海广播周”创始于2006年，曾在美国、意大利、澳大利亚、泰国、墨西哥等国举办，拓展上海与各国间的文化合作交流。

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)
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