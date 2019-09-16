特朗普授权释放战略石油储备以应对沙特石油设施遭袭

新华社华盛顿9月15日电（记者熊茂伶 刘晨）美国总统特朗普15日在推特上表示，为应对沙特石油设施遭袭事件可能对油价造成的影响，他已经授权“在必要时”从战略石油储备中释放石油，以保证市场供应充足。

特朗普说，具体释放的石油量“尚未确定”。他还表示，已经通知所有相关机构加速批准得克萨斯州和其他各州目前正处于审批程序的输油管道。

沙特阿拉伯内政部14日发表声明说，数架无人机当天凌晨袭击了沙特国家石油公司（阿美石油公司）的两处石油设施并引发火灾。沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼15日称，两处设施遭袭致使沙特原油供应每日减少570万桶，约占沙特石油日产量的50%。

15日，美国西得克萨斯原油期货价格涨幅一度达到约12%，超过每桶61美元。伦敦布伦特原油期货价格涨幅一度达18%，超过每桶70美元，之后有所回落。

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