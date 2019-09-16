关西外国语大学孔子学院举办“中秋明月节”暨“孔子学院日”活动。

人民网东京9月14日电（记者 刘军国）9月14日，由关西外国语大学孔子学院与枚方市日中友好协会联合举办的2019年“中秋明月节”暨第六个“孔子学院开放日”活动在欢乐喜庆的氛围中举行。

中国驻大阪总领事馆教育处参赞衔领事吴劲松、领事谭建川、枚方市教育委员会教育长奈良涉、枚方市政府产业文化部副部长大西佳则、大阪府日中友好协会会长梶本德彦、枚方市日中友好协会会长山中卓、关西外国语大学短期大学部副校长谷本和子、孔子学院院长靳卫卫等嘉宾，以及孔子学院学员、枚方市日中友好协会会员、关西外国语大学教职员工、大学生和留学生等200余人参加了此次活动。

下午四点，活动正式开始。走入会场，首先映入眼帘的是反映当代中国发展成就的“今日中国”图片展。随后是精彩的中日文化体验专区。中国茶艺、日本茶道、日式插花、中国剪纸、中国传统服装展示及体验、日本传统服装展示及体验、日本将棋、中国麻将等8项文化体验活动。在文化体验区，来宾们踊跃尝试两国文化的差异与融合，欢声笑语不断。

在轻松而愉悦的文化体验氛围中，由孔子学院和枚方市日中友协携手准备的中秋联欢晚会随即拉开了序幕。吴劲松表示，新时代的中日交流应该有新的合作和新的发展，希望关西外国语大学孔子学院持续加强人文领域中日交流合作，增进日本人民对中国文化的理解，继续为推动中日友好交流做出更大的贡献。

接着，枚方市日中友协会员们首先表演了日本传统舞蹈《北国之春》，优美的舞姿赢得了观众的热烈掌声。随后，孔子学院带来的器乐合奏《但愿人长久》婉转动听，中国传统舞蹈《千里共婵娟》灵动飘逸，太极剑表演则刚柔并济，不断地将现场气氛推向高潮。

精彩纷呈的文艺表演之后是孔子学院精心设计的“中日文化知识竞赛”活动。该活动引起了大家的浓厚兴趣，纷纷抢答，现场气氛紧张而欢快。最后，来宾们根据自己参加各项文化体验活动集齐的小印章换取了孔子学院精心准备的月饼。

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