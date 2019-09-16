哥伦比亚一架客机坠毁致7人死亡

新华社波哥大9月15日电（记者高春雨）哥伦比亚民航部门15日说，该国一架客机当天下午从西部考卡省省会波帕扬起飞后不久坠毁，已造成7人死亡2人受伤。

哥民航部门在一份公报中说，这架飞机于当地时间14时左右起飞，数分钟后发生机械故障，在机场附近一处居民区坠毁。目前，故障原因正在调查中。

发生事故的客机是一架核载7名乘客的“派珀”PA-31-350型飞机，隶属于专门运营支线航班的哥伦比亚跨太平洋航空公司。事发时，机上载有7名乘客和2名机组成员，原计划飞往考卡省西部海滨城市洛佩斯-德米凯。

事发后，波帕扬市长戈麦斯表示，波帕扬市已动用所有力量，采取紧急措施展开搜救工作。目前，两名伤者已被送往医院进行救治。

PA-31系列飞机由美国派珀公司生产，于1964年首飞，1984年因需求下降停产。在民用领域，这一系列飞机多为运量小、运途短的支线航空公司使用。

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