人民网>>国际

哥伦比亚一架客机坠毁致7人死亡

2019年09月16日11:19  来源：新华网
 

新华社波哥大9月15日电（记者高春雨）哥伦比亚民航部门15日说，该国一架客机当天下午从西部考卡省省会波帕扬起飞后不久坠毁，已造成7人死亡2人受伤。

哥民航部门在一份公报中说，这架飞机于当地时间14时左右起飞，数分钟后发生机械故障，在机场附近一处居民区坠毁。目前，故障原因正在调查中。

发生事故的客机是一架核载7名乘客的“派珀”PA-31-350型飞机，隶属于专门运营支线航班的哥伦比亚跨太平洋航空公司。事发时，机上载有7名乘客和2名机组成员，原计划飞往考卡省西部海滨城市洛佩斯-德米凯。

事发后，波帕扬市长戈麦斯表示，波帕扬市已动用所有力量，采取紧急措施展开搜救工作。目前，两名伤者已被送往医院进行救治。

PA-31系列飞机由美国派珀公司生产，于1964年首飞，1984年因需求下降停产。在民用领域，这一系列飞机多为运量小、运途短的支线航空公司使用。

(责编：刘叶婷、贾文婷)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

深度阅读

【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻        从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑        从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved