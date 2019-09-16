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“海扶刀”肿瘤治疗技术走进非洲

2019年09月16日10:50  来源：人民网-国际频道
 

人民网约翰内斯堡9月14日电（记者 李滢嫣）14日，“聚焦超声无创治疗肿瘤技术发展中国家培训班”，在南非约翰内斯堡开班。该培训班由中国科技部国际合作司、中国科学技术交流中心主办，重庆市科学技术局、重庆医科大学等联合承办。

培训班为期15天，吸引了来自南非、菲律宾、摩洛哥等13个国家的22名医生参加。培训班为学员们提供“海扶刀”肿瘤治疗技术、超声治疗技术理论知识、超声治疗技术的临床治疗原理模拟实验和超声治疗临床应用等学习。

非洲妇产科协会主席纳莫里·凯塔教授、国际微无创医学学会主席戴维·克兰斯顿教授在开班仪式上致辞说，以超声治疗为代表的微无创治疗技术已经受到全球医学界的关注，本次培训将进一步促进微无创医学领域的合作与交流，加快超声治疗技术成果在非洲的推广应用。

“海扶刀”由重庆医科大学于1999年研发，将对人体没有放射性危害的超声波穿过人体正常组织，在肿瘤处聚焦，像一把刀一样消灭肿瘤组织，不开刀、不流血，从而实现无创治疗。目前，非洲地区有2台由中国自主研发生产的聚焦超声肿瘤治疗系统，成功治疗410余例良、恶性肿瘤患者。（完）

(责编：燕勐、贾文婷)
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