中国主机游戏亮相2019年东京电玩展

在《硬核机甲》展台，前来体验的日本人络绎不绝。

人民网东京9月16日电（记者 刘军国）2019年日本东京电玩展9月12日—15日在幕张国际会展中心举行。来自中国北京的火箭拳工作室展出的主机游戏《硬核机甲》（Hardcore Mecha）引起了不少参会者的关注。

火箭拳工作室虽然2016年就开发出了试玩，但是直到今年6月27日才正式发售这款游戏。最终完成的《硬核机甲》由多人对战模式和单人故事模式构成，内容包含了功能各异的机甲、丰富的武器装备换装、超硬派的打击感、高精度的动画表现。所有的格斗动作、射击动作全由玩家手动操作，每个人都能玩出属于自己的独特战技组合。

《硬核机甲》正式发售后，连续两周蝉联PlayStation日本地区网上商店销量第一，保持PlayStation日本地区网上商店销量前三位置一个月，近两个月问鼎PlayStation日本地区网上商店最具人气内容，并获得大量玩家等在社交网络上的讨论。此外日本老牌权威游戏媒体“Fami通”对《硬核机甲》打出了33分（满分40分）的高分，美国著名游戏媒体IGN日本站也给出了8.8分（满分10分）的高评价。

火箭拳工作室负责人穆飞称，团队的成员很多并非专业游戏开发出身，因为真正喜欢游戏而并肩合作，刻苦钻研。整个团队坚持所有内容团队内部完成，无论是游戏本身的玩法还是游戏内容、美术动画、故事剧情，乃至音乐音效都是团队的原创。

此间分析人士指出，《硬核机甲》之所以能在高达、机器人大战、变形金刚等机器人题材游戏盛行的日本取得成功，是因为团队并不是在模仿海外的机器人动作游戏，而是加入了属于自己的有辨识度的原创内容、业界领先的技术以及与众不同的大胆表现手法值得一提的是，《硬核机甲》在日本的发行商是开发了《罪责装备》等知名2D格斗游戏的日本知名动作游戏公司Arc System works。（完）

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