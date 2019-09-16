沙特强调自己有能力对付恐怖主义袭击

人民网讯 沙特国王强调，国内两处石油设施遭恐怖主义袭击，但沙特自己有能力对付恐怖主义，并能解决袭击后的一切问题。
据《中东报》报道，沙特石油公司的两处石油设施14日凌晨遭到多架无人机袭击并引发大火，国际社会对此表示强烈谴责，科威特、阿联酋、巴勒斯坦、黎巴嫩、突尼斯、苏丹、土耳其、俄罗斯等以及伊斯兰合作组织先后发表声明，愤怒谴责恐怖袭击，坚决支持沙特政府。
沙特《欧卡兹报》报道称，美国总统特朗普16日称，美国已经“做好充分准备”，以军事打击袭击沙特石油设施者。
《中东报》称，沙特国王萨勒曼表示，沙特政府对国际社会的支持表示感谢，同时特别指出，沙特自己有能力对付恐怖主义袭击，并能解决袭击后的一切问题。有中东问题观察家认为，沙特政府实际回绝了美国政府，以避免本已紧张的中东局势进一步升级。（安国章）
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