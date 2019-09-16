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新中国成立70年“大使说”系列报道——

朱祥忠：我所亲历的拉美外交风云

吴思萱

2019年09月16日10:03  来源：人民网-国际频道
 

【编者按】今年是新中国成立70周年。70年来，一代代外交官报国为民，为祖国交朋友，为世界谋和平。站在新中国成立70周年，中国日益走近世界舞台中央的历史节点，人民网推出“新中国成立70年·大使说”系列报道。本期回顾中国前驻秘鲁、智利大使朱祥忠的故事，文章内容摘编自朱祥忠大使《拉美外交风云纪实》一书。

2002年5月，朱祥忠在淮安周恩来总理纪念馆前留影。（资料图）

1955年8月，朱祥忠在苏联国立莫斯科国际关系学院开始学习中南美洲外交专业，1960年10月，他被分配到外交部工作，直到1996年3月从外交部离休。期间，朱祥忠曾任外交部美洲大洋洲司副司长（主管拉美），驻秘鲁、智利大使，对拉美外交的学习和工作长达40年，也见证许多中拉交往的历史性时刻。

见到了崇拜的伟人毛主席

“1957年11月17日，是我一生中最难忘的一天。那天，我和其他留苏同学一起在莫斯科大学礼堂见到了心中崇拜的伟人——毛泽东主席，并聆听了他的著名讲话：‘希望寄托在你们身上。’这一讲话发表距今已60多年，当时的情景仍历历在目。”朱祥忠回忆道。

他说：“毛主席的讲话完全不同于一般的政治报告，而是同大家聊家常一样，有问有答，欢声笑语，台上台下，连成一片。毛主席的第一句话就是：‘世界是你们的，也是我们的，但归根结底是你们的。’他在讲话中对留学生提出了三点希望：第一，要身体好，这是革命的本钱；第二，要学习好，学习建设国家的本领；第三，要工作好，为国家做出有益的贡献。”

1953年7月，周总理向留苏学联和东欧各国的学生语重心长地讲了“身体好、学习好、工作好”之外，还加了“纪律好”，被称为“四好”。1969年12月，周恩来总理接见了即将出国工作的驻外同志们。当时的朱祥忠也马上前往我驻古巴大使馆工作，有幸再次聆听了总理对当时国际局势和中国外交形势的分析，以及对外交人员开展下阶段外交工作的重要指示，振奋人心。

毛主席等老一辈领导人的谆谆教诲和殷切期望使朱祥忠深受鼓舞，他深刻体会到肩上的重大责任。在异国他乡，他以顽强的毅力和拼搏的精神，克服语言障碍等困难，刻苦学习，得到老师和外国同学的一致好评。回首往昔，朱祥忠说：“外国同学经常好奇地发问：‘你们中国人为什么要这样拼命学习？’他们不知道，我们每个人都怀有一颗炽热的发愤图强的爱国心！”

学成归国后，朱国祥无条件地服从组织分配，奔赴祖国最需要的地方和岗位，无私地奉献自己的青春才华。“留苏学生没有辜负毛主席等老一辈革命家的信任与重托，没有辜负祖国人民的培养和期望。”他自豪地说。

中国外长“失踪”了

1987年6月，朱祥忠时任外交部美洲大洋洲司主管拉美事务的副司长，陪同吴学谦国务委员兼外长访问秘鲁。这是中国外长首次访问秘鲁，两国均高度重视。

不过，蹊跷的是，飞机抵达利马后，不是按照惯例停在利马国际机场，而是停在了附近的空军机场。秘鲁外长瓦格纳迎接我们时的神情也有些紧张，匆匆忙忙地把吴外长接走，仅让翻译随行。同时，还安排我国驻秘鲁大使坐上了本应是吴外长乘坐的主车，朱祥忠与其他几个随行人员则跟随其后。“秘方准备的开道车和护卫车，没有跟随吴外长，而是跟随我们的车队。这时，我们已意识到是在充当替身了。”朱祥忠回忆道。

原来，秘方和我方使馆都得到情报，秘反政府武装组织“光辉道路”准备制造一起国际事件，把中国外长一行作为行动目标。鉴于安全因素，秘方临时将代表团住址、访问日程等全部改变，连代表团成员都是在出发时才知道目的地。当地新闻记者找不到中国代表团采访，甚至还发布了消息：“中国外长‘失踪’了”。

访问中的这个“小插曲”并未影响访问的成果。吴学谦国务委员与秘鲁总统加西亚、第一副总统桑切斯等秘鲁主要领导人举行了会晤，对促进中国与秘鲁的关系发展发挥了积极作用。

“太阳大十字”勋章见证中秘友谊

朱祥忠与秘鲁前总统藤森，相识于其出任中国驻秘鲁大使时举行的首个国庆招待会，此后二人建立了很好的友谊。

藤森成功当选总统后，高度重视同中国发展友好关系，中国大使馆更成为其携家人到访的首个外国驻秘鲁大使馆。藤森说：“我一直对中国有美好的感情，对中国文化很感兴趣，对中国经济发展取得的重大成就感到钦佩。在我任期内，秘中关系将得到很大的发展。今晚是我当选总统后第一次到外国使馆作客，是平生以来受到的最隆重的款待，令人终生难忘。”

藤森平时只在总统府与家人、亲属聚会，或接待少数几个最亲近的助手和朋友。朱祥忠回忆起他被藤森邀请到总统府会谈的经历。朱祥忠说，会谈中，藤森表达了加强秘中经贸关系的意愿，提出要加大对中国汽车、药品和医疗器械的进口，在农业和水利方面开展更多合作。

离任前夕，秘鲁外长里维拉代表藤森总统在外交部举行了隆重的授勋仪式，授予朱祥忠“太阳大十字”勋章。勋章为圆形，中间为秘鲁国徽，周围写有“秘鲁太阳”几个金色大字。该勋章创立于1821年，分5级，大十字为最高级，只授予国家元首、政府首脑、外长和大使。这是秘鲁给予外交使节和其他外国人的最高荣誉，更是两国友谊的象征和体现。

1990年7月25日，秘鲁众议长阿尔瓦拉多（右）向朱祥忠大使授予“太阳大十字”勋章后合影（资料图）。

中国驻智利使馆正门“被炸了”

1993年4月，皮诺切特以智利陆军司令身份应中国人民解放军总参谋部的邀请，对中国进行了正式友好访问。

朱祥忠表示，对皮诺切特访华，各方反应不一。尽管总体呈现积极态度，对中国实行独立自主的和平外交政策表示赞扬，但也有一些人对我国官方邀请皮诺切特访华表示不理解，甚至有个别极“左”组织还在使馆门前投放炸药包表示抗议。

“1993年5月20日晚10许，我正在办公室，忽听一声轰响，就好像发生在我身边一样。我感到事情不妙，工作人员跑来向我报告，说使馆正门被炸。地上被炸了一个坑，14米宽、3米多高的铁皮大门被震裂。警察估计，是一个重约200克遥控的烈性炸药包放在门口爆炸所致。所幸并无人员伤亡和重大财产损失。”朱祥忠回忆道。第二天晚上，自称为“罗德里格斯爱国阵线”的成员致电智利国家电视七台，并承认其炸中国大使馆的行为。但此类恐怖活动并不能阻碍中智双方深化关系的脚步。1997年，皮诺切特以陆军司令的身份对中国进行了第二次正式访问，推进了两国军队之间的友谊和合作。

1990年10月16日，朱祥忠大使向智利总统艾尔文递交国书。（资料图）

“十六字方针”是座右铭

新中国成立之初，周恩来总理兼外长在外交部成立大会上提出外事队伍建设的方针为“站稳立场，掌握政策，熟悉业务，严守纪律”。这“十六字方针”也始终是朱祥忠外交生涯的座右铭，不断指引他兢兢业业，出色完成外交工作中的各项任务。

谈到外交工作的体会时，朱祥忠认为，作为大使，应始终保持一身正气，时时事事以身作则。他分享了三点经验：“调研工作是基础”，基础调研和形势调研要两手抓，贯穿每项外交事务的全过程；“交友工作是关键”，秉持平等相待、真诚相处、谦虚谨慎的原则，广交和深交要相结合，既要做上层人士的工作，也要做好中下层的工作，既要细水长流，更要放眼长远；“内部工作是保障”，驻外机构的内部工作要理顺人员关系、搞好团结，要建立健全各项规章制度和工作条例，要重视并抓好政治学习和日常思想工作。做好这三个方面，才能更好地推动外交工作的稳步运行。

“我们这一代人都是由党和国家一手培养起来的，长期接受革命传统教育，亲身体会到‘没有中国共产党就没有新中国’，也就没有我今天的一切。时刻不忘报效国家，这成为我进步的主要动力。”他说。

近年来，中国的外交工作呈现出蓬勃发展的新局面，中国在世界政治格局中的重要作用日益凸显，这离不开像朱祥忠一样始终奋斗在外交战线上的“文装解放军”战士的努力和付出。面对新时代的外交工作者，朱祥忠满怀期望：

“后来者一定会胜过我们，一定会为实现中华民族的伟大复兴创造更好的国际环境，开拓前进，创造新的辉煌！”

(责编：燕勐、杨牧)
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