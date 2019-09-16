第五届“对非投资论坛”签署多项中非合作协议

人民网约翰内斯堡9月16日电 （记者 万宇）布拉柴维尔消息：当地时间10日至12日，由刚果共和国政府、中国财政部、中国国家开发银行和世界银行共同主办的第五届对非投资论坛在布拉柴维尔举行。论坛主题为“加强合作，促进非洲地区就业和经济多元化”。论坛设立5个专题，分别为人力资源开发、数字经济与创新、公私合营与营商环境、工业化与全球价值链、气候与智慧能源。

论坛期间，中非企业、政府机构和金融机构签署多项协议，涉及航空、电力、制造业、金融业等多个领域。中国商飞、中非发展基金、加纳非洲世界航空签署战略合作备忘录。根据协议，三方将围绕支持中国国产飞机的运营保障，积极探索在飞机维修、航材支援、飞行、维修、运行控制人员培训等领域的合作，共同打造全方位的客户服务网络。下一步将以加纳非洲世界航空公司为平台，率先引入国产飞机在加纳及西非市场额示范运营，提高非洲区域航空服务水平。

论坛上，能源及基础设施领域合作正在进一步深化。中非发展基金与上海康恒环境股份有限公司签署战略合作框架协议。双方计划推动在非洲及葡语国家重点城市的固废综合治理、焚烧发电、新能源发电等领域开展合作。中非发展基金还与华新水泥签署战略合作备忘录，共同开拓非洲基础设施建设材料市场。未来计划共同在非洲投资若干大型水泥项目，总投资额不少于5亿美元。

此外，金融合作也是此次论坛的亮点。中非发展基金旗下“中国海外基础设施开发投资有限公司”与中刚非洲银行、刚果共和国经济特区规划及促进与开发署签署合作框架协议，推进中刚非洲银行为刚果共和国黑角经济特区提供金融服务，三方将利用各自优势进行合作，推进中刚非洲银行在黑角经济特区内开立分支机构，为特区内的企业提供支付结算、存贷款等金融服务。同时，三方将推动特区自由贸易区内开展境内以及离岸金融服务及合作。

首届对非投资论坛于2015年举行，其后每年轮流在中国和非洲国家间举办。

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