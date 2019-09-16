沙特油田被袭或推升国际油价 特朗普授权释出储备石油

中新网9月16日电 综合报道，沙特阿美石油公司14日遭到无人机攻击，造成沙特产油量每日剧减570万桶，接近全球产油量的6%，有专家预计将推升国际油价。15日，美国总统特朗普表示，他已授权必要时动用美国的战略石油储备，释放的石油量将“足以保持市场供应充足”。

【美国动用石油储备】

特朗普在推特中说：“基于对沙特阿拉伯的袭击可能会对油价产生影响，我已经授权在必要时从战略石油储备中释放石油，其数量有待确定，将足以保持市场供应充足。”

他补充称：“我还通知所有相关机构加快批准得克萨斯州和其他各州目前正在审批的输油管道。”

此前，美国能源部表示，该部准备必要时动用战略石油储备，扭转石油市场的任何冲击。美国能源部长里克·佩里指示部下与国际能源署合作，寻求在国际市场采取必要措施。

报道称，美国的战略石油储量为6.3亿桶。

【伊朗否认是幕后黑手】

也门胡塞武装14日宣称制造了这次袭击事件，但美国国务卿蓬佩奥随后在社交媒体上指控伊朗策动了此次袭击，伊朗当局15日予以驳斥，并警告说美国驻该地区的基地和航空母舰都在伊朗导弹射程范围内。

伊朗外交部发言人穆萨维驳斥美国这项指控，称之为“空洞”的主张。伊朗革命卫队一名高级指挥官则警告，伊朗已准备好要发动一场“全面”战争，而美方军事资产在伊朗导弹射程范围内。

伊朗半官方的塔斯尼姆通讯社引述革命卫队航空部队司令哈吉萨达(Amirali Hajizadeh)的话表示：“每个人都应该知道，在伊朗周围达2000公里范围内的所有美国基地及航空母舰，都在我们导弹射程之内。”

【停产石油约占沙特总产油量的一半】

沙特阿拉伯2个主要石油设施遭到攻击后，沙特能源部长阿卜杜拉齐兹15日表示，沙特将动用庞大的石油储备来弥补产油中断。

据报道，沙特阿拉伯是全球最大石油供应国，攻击造成的停产占沙特总产油量的一半。

沙特在1988至2009年间斥资数百亿美元，在境内5个不同地区兴建5座巨大的地下储油设施，共可储存数千万桶各类炼油产品，供危机时动用。

阿卜杜拉齐兹还说，14日的设施爆炸也造成沙特的天然气供应量减少约20亿立方米，导致沙特的乙烷和液化天然气供应量将萎缩50%。但他说，国内的燃料和水电供应并未受到影响。

市场密切关注沙特恢复油气生产的能力。阿美石油公司表示，恢复全部产量的“工作正在进行中”。

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