18K纯金马桶"美国"丘吉尔故居被盗，盗窃现场"水漫金山"

【环球时报驻英国特约记者 孙微 环球时报记者 赵雨笙 冯国川】“在丘吉尔的家人对安保问题表现得不够上心后，价值百万英镑的黄金马桶在布莱尼姆宫被盗。”据英国《独立报》15日报道，素有“丘吉尔庄园”之称的英国布莱尼姆宫传出盗窃案，一个18K纯金马桶“一夜之间”被窃贼团伙偷走。英国警方表示：“多名窃贼深夜闯进布莱尼姆宫，在14日清晨4时50分离开现场，抢劫案没有造成人员伤亡。”当前警方已逮捕一名66岁嫌犯，正积极搜寻马桶以及嫌犯同伙下落。

据英国《卫报》15日报道，这个黄金马桶由意大利艺术家卡特兰打造，12日在布莱尼姆宫丘吉尔出生房间的对面展出，是艺术展的重头展品。展览门票为27英镑。展出的这一黄金马桶功能齐全，可供游客如厕或自拍，不过参观者必须提前预约时间，馆方还规定每名游客只能使用3分钟。《卫报》艺术评论家琼斯将这种体验描述为“就像在瓷器上撒尿一样……看着四周挂着年轻丘吉尔的照片，又感觉像是在对着英国历史撒尿”。负责侦办案件的探长米尔恩在声明中表示，由于该马桶已接上水管，盗窃造成严重破坏，漏水导致“水漫金山”，“犯罪团伙至少开来两辆车，把现场搞得一团糟。”

布莱尼姆宫建于1705年，位于英国牛津郡，被联合国教科文组织列为世界文化遗产，英国前首相丘吉尔1874年在这里出生。布莱尼姆宫陈列有许多珍贵的艺术品和家具，还会不定时地举办艺术展览等活动。布莱尼姆宫艺术基金会创始人爱德华·斯宾塞-丘吉尔上个月还很放心地对媒体表示，不担心黄金马桶的安全问题，称它“没那么容易被偷”，因为它不是单纯的展览品，而是已连上水管、可供参观者使用的“真马桶”。小偷肯定会因为不知道最后一个使用马桶的人吃了什么而有所顾虑，因此不打算对黄金马桶采取严格的安保措施。《独立报》称，可能就是这一说法招来了盗贼，警方对此表示不予置评。布莱尼姆宫发言人表示，当前很多游客都想欣赏这件杰作，如此珍贵的艺术品被偷是天大的遗憾。

据美国《纽约时报》14日报道，该马桶名为“美国”，重量在70磅到120磅(约64斤到109斤)之间，造价高达100万英镑(约合884万元人民币)。买卖黄金近50年的贵金属交易商皮埃塔称，纯金目前的价格接近每金衡盎司1500美元，18K黄金的纯度为75%，根据他的计算，如果“金马桶”被熔化，价值将超过400万美元，“这是一个非常值钱的马桶，如果盗窃分子有黄金冶炼设备，马桶可以在几天内熔化成金条。”

据美国《华盛顿邮报》报道，金马桶“美国”2016年首次在纽约古根海姆博物馆展出，参观者排起长队只为体验一把在该马桶上如厕的感觉。相关统计显示，自2016年被展出以来，黄金马桶已经被使用了10万次以上，每隔15分钟就需要进行一次清洁。2017年这座“金马桶”曾因美国总统特朗普而声名大噪，据称当时白宫曾通过电子邮件向古根海姆博物馆请求借用梵高的一幅作品给特朗普装点办公室，遭到馆方拒绝。馆方提出了一个替代方案，称愿意将“金马桶”出借给白宫，不过该马桶最终未能获得白宫青睐。

对于“金马桶”所象征的意义，有分析认为是对“极端富有”的嘲讽。设计者卡特兰先前接受《纽约客》采访时称，无论你吃什么，200美元的午餐还是2美元的热狗，在马桶里的结果都是一样的。爱德华·斯宾塞－丘吉尔在展览声明称，卡特兰的作品总是令人震撼，黄金马桶可以被视为对美国社会、政治和经济差异的诠释。

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