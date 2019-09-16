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英首相将与欧盟领导人会晤 脱欧倒数6周前景未明

2019年09月16日09:44  来源：中国新闻网
 

中新网9月16日电 据“中央社”报道，英国首相约翰逊16日将与欧盟执委会主席容克会面，距脱欧大限10月31日倒数约6周，约翰逊能否提出取代“爱尔兰边境保障措施”的方案说服欧盟重谈协议，目前仍不明确。

根据欧盟执委会公布的讯息，容克与约翰逊将在卢森堡举行工作午餐会。这是约翰逊7月出任首相以来，首次与容克面对面讨论脱欧事宜。

目前欧盟与英方皆未说明会面细节，但容克近日表示，希望约翰逊能提出取代“爱尔兰边境保障措施”的可行方案，不过他对解决脱欧僵局并不乐观。

由于英国议会无法通过前首相特雷莎·梅与欧盟达成的脱欧协议，英国脱欧期限自3月29日一延再延，欧盟同意给英国较长时间延至10月31日。然而特雷莎·梅7月下台约翰逊接任，新政府团队如何在期限内与欧盟达成协议备受关注。

协议中最大争议点在于“爱尔兰边境保障措施”，约翰逊主张对于英国身为主权国家而言，这有非常严重的缺陷，要求取消。8月底，德国总理默克尔希望约翰逊“未来30天内”提出解决方案，当时约翰逊表示乐观。

约翰逊9月9日与爱尔兰总理瓦拉德卡会谈时说：“我不会说今天一切都会搞定，但相信10月18日前可谈成协议”。瓦拉德卡强调欧盟不排斥替代作法，但替代机制须切合实际，具法律拘束力，还要行得通，但“迄今未收到这样的提案”。

约翰逊与容克会面，外界关注是否能提出取代“爱尔兰边境保障措施”可行性方案，说服欧盟达成新协议。否则时间流逝，脱欧期限进入倒数约6周，谈判时间将十分有限。

欧盟负责英国脱欧的首席谈判代表巴尼耶8月底强调，在任何情况下，欧盟都将继续保护其公民和公司的利益及爱尔兰岛的和平与稳定，欧盟在等待英国提出有效的解决方案。

(责编：刘叶婷、贾文婷)
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