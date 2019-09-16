沙特世界最大原油工厂被袭，谁该负责？美国又把锅甩给了伊朗

【环球时报综合报道】全球最大石油输出国沙特的两处石油设施9月14日遭到无人机袭击。沙特宣称这次袭击使该国石油产量减少一半，这意味着将影响近570万桶原油日产量，约占世界每日石油产量的5%，因此袭击立即震动了整个世界。对这次袭击，也门胡塞武装当天承认是该组织所为。但美国和沙特仍指责伊朗应该为这次“对世界能源市场前所未有的袭击”负责。伊朗外交部15日断然否认美国和沙特的指责，称“这些指责更像是某情报机构和秘密组织破坏一个国家的声誉并为未来行动建立框架的一个阴谋”。国际媒体担忧，美沙与伊朗之间的这一轮新危机由于影响更广泛，可能出现“更加致命的危险”。

沙特内政部14日发表声明称，当天凌晨，有数架无人机袭击了沙特国家石油公司(阿美石油公司)的两处石油设施并引发巨大爆炸和大火。声明称，这次袭击的目标分别是位于沙特东北部的布盖格工厂以及胡赖斯油田。阿美石油公司的工业安全团队已经控制住火情，沙特有关部门正对袭击事件进行调查。

布盖格位于沙特首都利雅得东北330公里。布盖格石油加工厂是世界上最大的原油净化工厂，被称为沙特“能源系统的航空母舰”。胡赖斯油田则位于该省西南方190公里，是沙特第二大油田，胡赖斯油田每天的产量约占全球1%。

法新社称，由于沙特政府进行了安全管制，记者不能靠近被袭击地，因此尚不清楚具体的情况。“美国之音”15日也称，无法独立证实沙特政府的这些指控。

对于沙特两处石油基地发生的袭击，也门胡塞武装14日宣称是该组织所为。该组织发言人称，该组织当天出动了10架无人机越过边界袭击了沙特阿美公司的两处石油设施。路透社称，2014年9月，胡塞武装夺取也门首都萨那。沙特认定伊朗是胡塞武装背后的支持者。2015年3月，沙特联合海湾国家针对胡塞武装发起军事打击。胡塞武装也不时对沙特境内目标发动袭击。

《纽约时报》称，这次袭击表明“大卫杀死巨人歌利亚”的战术是多么有用，廉价的无人机为中东的动荡增加了一层新的不稳定因素。报道称，目前这次袭击的一些关键问题还没有答案：无人机从哪里起飞？被袭击目标距离也门有800多公里，胡塞武装到底如何成功袭击沙特内地的设施？沙特为何没有防住这样的袭击？

《华尔街日报》称，沙特和美国官员怀疑，这次袭击并非来自也门，而可能来自伊朗或伊朗支持的伊拉克武装力量。今年5月，沙特输油管道遭到无人机袭击，就是从伊拉克发动的，蓬佩奥当时警告伊拉克政府必须控制住伊朗支持的那些伊拉克武装。报道还称，此次袭击也可能是伊朗发射的巡航导弹或“巡航导弹+无人机”组合，而非仅使用了无人机。

尽管胡塞武装声称对袭击负责，但是美国却把责任完全归咎到了伊朗身上。美国国务卿蓬佩奥在推特上发文称：“没有证据表明袭击来自也门。”“德黑兰是近来对沙特发动的近百起袭击的幕后黑手……伊朗现在对世界能源供应发起了前所未有的攻击。”蓬佩奥还呼吁“所有国家公开和毫不含糊地谴责伊朗的袭击”，他说，“美国将与伙伴和盟友合作，确保能源市场保持充足供应，并追究伊朗的侵略责任”。

在美国国内，对伊朗应采取何种措施引起了很大的争论。美国鹰派参议员格雷厄姆在推特上发文称，“如果伊朗继续挑衅或进行铀浓缩，对美国来说，是时候把攻击伊朗炼油厂的选项放在桌面上了。”

不过，美国参议院外交关系委员会成员、民主党参议员墨菲转发了蓬佩奥的推特后称，蓬佩奥的推文“如此不负责任地(把事情)简单化”，“这正是我们陷入愚蠢战争的原因”。他称：“沙特和胡塞武装处于战争状态。沙特攻击胡塞武装，胡塞武装予以回击。伊朗支持胡塞武装，一直以来都是个‘坏角色’，但这并不是‘胡塞=伊朗’那么简单。”

袭击事件发生后，美国总统特朗普与沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼通了电话。美国广播公司称，沙特王储告诉特朗普，利雅得“有决心与能力对抗和应对这种恐怖主义侵略”。特朗普则称，美国将为沙特的自卫提供支持。但报道强调，特朗普在电话中没有具体批评任何人，包括伊朗。

【环球时报驻美国、埃及特约特派记者 温燕 黄培昭 陈一 柳直】

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