阿尔及利亚将于12月举行总统选举

新华社突尼斯9月15日电（记者黄灵）阿尔及尔消息：阿尔及利亚临时总统本·萨拉赫15日发表电视讲话，宣布将于12月12日举行总统选举。
本·萨拉赫说，他已签署有关举行选举的法令。他表示，这次大选能使阿尔及利亚摆脱目前的政治僵局，让国内局势尽快恢复正常。他呼吁民众积极参加选举投票，并强调将尽最大努力保证大选公平公正。
阿尔及利亚前司法部长舒尔菲15日被选为阿尔及利亚独立选举监督委员会主席，该机构将负责大选的组织工作。
阿尔及利亚前任总统布特弗利卡于4月2日辞职，阿民族院（参议院）议长本·萨拉赫4月9日被任命为临时总统。本·萨拉赫4月10日曾宣布将于7月4日进行总统选举，但之后一直未能举行。
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