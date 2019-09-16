韩国或数日内将日本从“白色清单”除名

韩国产业通商资源部15日说，韩国最快将在16日开始的一周内正式撤销日本受信任贸易伙伴地位，即把日本从获得贸易便利国家的“白色清单”中除名。不过，韩国对与日本在“最后时刻”启动谈判持开放态度。

韩联社以韩国产业通商资源部官员为来源报道，这一政府部门已经接近走完将日本排除出“白色清单”的全部程序。

韩国产业通商资源部8月14日决定把贸易伙伴分类从原先的甲、乙两类调整为甲1、甲2、乙三类。其中，甲1类获得的出口手续简化待遇不变，相当于原先的甲类；而甲2类待遇下降，日本将落入新增的甲2类。韩联社报道，在韩国近30个最高级别甲类贸易伙伴中，日本是唯一降至甲2类的国家。

韩国产业通商资源部强调，即便新政策施行后，如果日本政府提出要求，韩国方面愿意随时对话。

日本政府7月初把3种关键半导体工业原材料列入对韩出口管制对象；8月初决定撤销韩国受信任贸易伙伴的地位，把韩国排除出“白色清单”，8月28日正式生效。

韩方指责日方不满韩国法院裁决日本企业赔偿第二次世界大战期间遭强征的韩国劳工，因而以贸易手段“报复”韩国。（闫洁）【新华社微特稿】

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