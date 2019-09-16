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沙特石油设施遇袭 原油日产量减半拟动用应急油储

2019年09月16日08:53  来源：新华网
 

沙特阿拉伯王子、能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼14日确认，石油设施遇袭“摧毁”沙特大约一半的原油日产量，政府将动用原油储备、填补缺口。

沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼同一天与美国总统唐纳德·特朗普通电话，说沙特“有意愿和能力”应对这类“恐怖侵略”。

【损失严重】

沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼14日在一份声明中说，沙特境内两处石油设施遇袭、触发大火，火势已经得到控制，没有人员伤亡。只是，袭击严重扰乱沙特原油和天然气生产，日产量的大约50%受到影响，需动用原油储备、填补缺口。

按他的说法，依据初步估算，袭击导致沙特原油日产量损失570万桶，天然气日产量损失20亿立方英尺（5663万立方米）。

也门胡塞武装14日证实，它当天清晨动用10架无人驾驶飞机袭击沙特布盖格炼油厂和胡赖斯地区一处油田。

布盖格炼油厂位于沙特首都利雅得东北方向大约330公里，由油气巨头沙特阿美公司运营。按照这家国有企业的说法，布盖格炼油厂是“世界最大的原油净化工厂”，处理原油能力达每天700万桶。

胡赖斯位于布盖格炼油厂西南方向大约190公里。遇袭油田是沙特第二大油田，日均原油产量100万桶。阿美公司说，这座油田原油储量超过200亿桶。

石油设施遇袭正值阿美公司加速重新启动首次公开募股(IPO)计划之际。阿美公司首席执行官阿明·纳赛尔说，企业已着手恢复油气生产，进展将在48小时内更新。

【美方关切】

袭击发生后，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼与美国总统特朗普通电话。特朗普强烈谴责当天针对沙特“重要能源基础设施”的袭击，向沙特方面表达支持，同时说美方将确保全球原油市场稳定供应；穆罕默德·本·萨勒曼称袭击是“恐怖侵略”，说沙特“有意愿和能力”应对。

美国能源部14日晚发布声明，说如果必要，美方准备从美国战略石油储备中调拨资源，对冲袭击带给原油市场的影响。

美国国务卿迈克·蓬佩奥同一天在社交媒体“推特”发布文字，把矛头指向伊朗，声称“没有证据表明袭击来自也门”，指认“伊朗正在向全球能源供应发动空前袭击”。只是，蓬佩奥没有提供证据。

伊朗外交部发言人阿巴斯·穆萨维否认蓬佩奥的说法。穆萨维说，这类针对伊朗的“盲目”指认“令人费解、毫无意义”。

法新社报道，美方剑指伊朗的做法为特朗普与伊朗总统哈桑·鲁哈尼近期会面前景增添变数。特朗普多次提及，愿意本月晚些时候在第74届联合国大会期间会晤鲁哈尼。（闫洁）（新华社专特稿）

(责编：贾文婷、杨牧)
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