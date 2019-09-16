索马里政府军和“青年党”武装发生激战9人死亡

新华社内罗毕9月15日电（记者储信艳 杨臻）摩加迪沙消息：索马里政府军和索马里“青年党”武装14日晚在索马里南部下谢贝利地区展开激战，造成9人死亡、6人受伤。
卡优里镇镇长赛义德·阿里·易卜拉欣15日说，索马里“青年党”武装14日晚向位于卡优里镇的政府军基地发射迫击炮弹，并发动两次进攻，但被政府军击退。
易卜拉欣说，交战导致9人死亡、6人受伤，其中包括一些当地居民。政府军仍然控制着卡优里镇。
当地居民卢尔·埃米尔在接受新华社记者采访时说，索马里“青年党”向政府军发动炮击后遭到反击。非盟驻索马里特派团的部队也用迫击炮进行了回击。
索马里南部中谢贝利地区14日发生一起路边炸弹袭击，造成至少3人死亡，包括一名当地政府官员。索马里“青年党”宣称制造了这次袭击。
索马里“青年党”是与“基地”组织有关联的极端组织，近年来在索马里及其邻国多次发动恐怖袭击。
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