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尼泊尔前总理呼吁尼加快参与共建“一带一路”

2019年09月16日08:42  来源：新华网
 

新华社加德满都9月15日电（记者周盛平）尼泊尔前总理普拉昌达15日在首都加德满都呼吁，尼泊尔应该根据国家利益的需要，加快确定一些对接中国“一带一路”倡议的项目，以进一步促进尼泊尔社会经济发展。

普拉昌达当天在“对话‘一带一路’倡议”对话会上说，“一带一路”倡议不是要搞军事同盟，而是要促进合作、追求互利共赢，许多国家通过积极实施协议框架内的项目已经有了很大收获。

目前担任执政党尼泊尔共产党联合主席的普拉昌达表示，2017年尼泊尔加入“一带一路”时，就是希望加强与北方邻国中国的联通，从中国的快速发展中获益。

尼泊尔外交部长贾瓦利在对话会上表示，尼政府正在努力敲定一些互联互通和基础设施建设项目，以便在“一带一路”倡议框架下实施。

当天的对话会由尼泊尔执政党智库“尼泊尔知识分子组织”主办。

(责编：贾文婷、杨牧)
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