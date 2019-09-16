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中方向巴哈马提供援助用于飓风救灾

2019年09月16日06:56  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社拿骚9月14日电  （记者朱婉君）记者14日从中国驻巴哈马大使馆获悉：中国驻巴使馆已向巴方提供紧急救灾物资，并代表中国红十字会向巴方转交紧急援助款，用于当地遭飓风“多里安”袭击后的救灾工作。截至目前，没有中方驻巴人员和当地华侨华人在灾害中伤亡。

　　据了解，中国使馆4日向巴哈马国家应急管理机构捐赠了饮用水、食品、卫生用品、工具等紧急救灾物资，9日代表中国红十字会向巴方转交了紧急援助款。中国驻巴哈马大使黄亲国表示，中方将根据巴方需要继续向巴方提供力所能及的帮助。

　　巴哈马外交部总司长海洛克对中方表示感谢。海洛克表示，此次巴哈马受灾情况十分严重，灾后重建任重道远，包括中方援助在内的国际社会援助对巴方非常重要。

　　五级飓风“多里安”于本月1日深夜至2日凌晨登陆巴哈马北部地区，3日离开，造成当地至少50人死亡、1000多人失联。巴哈马国家飓风中心14日说，一热带风暴正在接近该国西北部地区，可能再次给受灾区域带来强降雨和大风。


　　《 人民日报 》（ 2019年09月16日 04 版）
(责编：岳弘彬、曹昆)
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