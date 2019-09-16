习近平主席特使辜胜阻出席穆加贝葬礼

新华社哈拉雷9月14日电 （记者张玉亮）9月14日，国家主席习近平特使、全国政协副主席辜胜阻出席在哈拉雷举行的津巴布韦前总统穆加贝葬礼。辜胜阻代表习近平主席，以中国政府和人民的名义，对穆加贝先生逝世表示深切哀悼，并向津巴布韦总统姆南加古瓦和津人民以及穆加贝先生的亲属致以诚挚慰问。

访津期间，辜胜阻会见了姆南加古瓦。辜胜阻说，穆加贝先生是津巴布韦和非洲的杰出政治家和民族解放运动领导人，为推动中津、中非友好合作作出了卓越贡献，中方不会忘记这位老朋友和好朋友。我们愿同津方共同努力，推动中津全面战略合作伙伴关系不断向前发展。

姆南加古瓦请辜胜阻转达他对习近平主席的亲切问候和衷心感谢，表示习近平主席派特使出席穆加贝先生葬礼充分体现了两国人民的深情厚谊，津方愿继续巩固和发展津中友好合作。

《 人民日报 》（ 2019年09月16日 04 版）

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