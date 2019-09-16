共享经济告别“野蛮生长”（国际论道）

共享单车、共享医疗、共享充电宝、共享厨房、共享衣橱、共享雨伞……距离被称为“共享经济元年”的2015年已过去了4年，中国共享经济迅猛发展，已渗透进许多细分领域和市场，成为互联网经济的新蓝海。

共享经济是指利用互联网等现代信息技术，以使用权分享为主要特征，整合海量、分散化资源，满足多样化需求的经济活动总和。

中国共享经济从诞生之日起就备受世界瞩目。外媒注意到，从百花齐放到资本进场，再到行业洗牌后几个幸存者，中国共享经济正在转型中稳步发展。

共享引领大潮

据美国石英财经网报道，今年3月，优步联合创始人卡兰尼克正在寻求将他的共享厨房企业——“云厨房”带到中国。“云厨房”公司收购房地产项目，并将其改造成为商业厨房，出租给那些想要扩张但同时不想开设成本高企的新餐厅或店面的食品公司。

报道称，共享厨房的模式在欧美非常新颖，优步和外卖初创公司Deliveroo等都希望通过它来试水，作为食品配送业务增长的新途径。但共享厨房在中国已经十分流行，廉价的劳动力和慷慨的投资者催生了食品外卖服务业的繁荣市场。

今年2月，中国发布《中国共享经济发展年度报告（2019）》（以下简称“《报告（2019）》”）。报告显示，2018年中国共享经济交易规模29420亿元，比上年增长41.6%。其中，2015—2018年，网约车用户在网民中的普及率由26.3%提高到43.2%；在线外卖用户普及率由16.5%提高到45.4%；共享住宿用户普及率由1.5%提高到9.9%；共享医疗用户普及率由11.1%提高到19.9%。

西班牙媒体称，借助移动应用程序共享各种资源，正在成为越来越多中国人选择的日常生活方式。数以百计提供各种共享服务的企业应运而生。西班牙《发展报》称，除了共享自行车、电动自行车和汽车等交通工具以外，中国人又开发出其他的共享服务，如篮球、手机充电宝和雨伞等。

“Lime已经跟随摩拜等中国的共享单车品牌进行自行车共享。”据《福布斯》杂志9月8日报道，中国科技巨头深入探索一个全新的创新时代，创新的商业模式引发世界多国效仿。

“共享经济”在全球掀起了一股“中国热潮”。美国“福布斯新闻网”对此发表评论称，中国企业带来的“共享经济模式”正在掀起一股新趋势，美国企业也在争相模仿。从“共享经济”的传播中，能看到中国企业有能力进入新市场，引领全球的新经济潮流。

科技助力创新

“中国服装和自行车会员制服务随着共享经济发展不断增长”，《日本经济新闻》9月3日刊文称，随着中国广泛覆盖的快递网络以及人工智能技术的发展，推动了人们愿意分享更多物品的转变，以会员制服务为基础的业务在中国正不断获得增长。中国共享经济正从音乐、流媒体视频推广至有形消费品，比如服装、自行车、化妆品、鲜花等。

借助人工智能和大数据领域的产业优势，中国共享经济借得东风，乘势而上。《报告（2019）》显示，截至2018年底，全球305家独角兽企业中有中国企业83家，其中具有典型共享经济属性的中国企业34家，占中国独角兽企业总数的41%。2018年中国又有11家共享企业首次进入独角兽行列。

移动支付助推共享经济。美国彭博社刊文称，发展共享模式在中国几乎比在世界任何其他地方都要有前途。英国广播公司报道称，中国使用智能手机支付的普遍程度，世上没有其他国家可媲美。手机支付亦令共享经济起飞。

“中国是世界上最为数字化的国家，比如90%的销售都是通过手机完成的，人们线上和线下的购物方式没有区别，这是一种连续的体验。”据美国CNBC网站9月3日报道， 在欧莱雅首席数字官卢波米拉·罗切特看来，中国已成为这家全球最大的化妆品巨头试用新技术的“一个伟大实验室”。

良好的营商环境也为外媒所津津乐道。美国《福布斯》杂志网站9月3日报道称，从新兴市场制造业技术、可靠性、货币稳定性、治安和国内市场增长等方面讲，中国是第一名。“丰富的劳动力、稳定的货币和政局、世界一流的物流以及更安全的营商环境使中国脱颖而出。”

发展回归理性

雨伞1小时3元，单车1小时4元，充电宝1小时最高可达8元……外媒关注到，最近一些中国共享经济形态纷纷跨入“涨价时代”。

从此前的大规模补贴和优惠，到如今行业集体上调价格，为何会有如此明显的变化？分析认为，共享经济已经从当初疯狂的跑马圈地，发展到如今的精细化运营阶段，近5年“最妖”的互联网风口，终于慢慢回归到商业的本质。涨价是市场自身发展规律的表现。

“中国共享经济是否达到顶峰？”英国广播公司给出的答案是，虽然发展遇上不少困难，但共享经济依然有丰富的潜力。

“对于少数剩余的参与者来说，共享充电宝行业会有一个有利可图的未来。”据阿巴库斯新闻网报道，预计今年中国将有大约1.5亿人使用共享移动电源。中国超过一半的商场、餐馆、机场和火车站现在都设有共享电源租赁网点。超过2/3的用户未满30岁。

美国石英财经网报道称，2018年，中国网上食品配送和快递市场总额达到4420亿元人民币，到2021年有望达到9000亿元。而共享厨房是增长的关键。

随着市场监管不断加强和共享经济领域标准化体系建设不断加快，中国的共享经济将迎来新的发展阶段。《报告（2019）》指出，未来3年共享经济整体年均增速将在30%以上。政府监管与企业合规力度加大，市场各主体行为更趋理性，各领域发展不平衡性加大。

中国共享经济管理经验也将惠及世界。《日本经济中文网》报道称，北京市决定暂时禁止共享单车的新增投放，并要求企业配备误差在15米以内的高精度定位装置，以及在APP上标识出禁止停放区。为此，还明确了有可能威胁步行者安全的场所和消防道路等不得指定为停放区的场所。这些都是有借鉴意义的管理经验。

(责编：岳弘彬、曹昆)