缅语版《西游记》《三国演义》开播仪式在仰光举行

据新华社仰光9月14日电 （记者车宏亮、庄北宁）缅语配音版《西游记》《三国演义》开播仪式14日在缅甸最大城市仰光举行，两部电视剧将于近期在当地电视台播出。

中国驻缅甸大使陈海在开播仪式上说，中缅两国地缘相近、人缘相通，文化交流合作是两国关系的重要组成部分。当前两国围绕影视传媒、文化旅游、文艺演出和文化遗产保护等领域的合作内容丰富、形式多样、可持续性强，进一步丰富了双边关系内涵。

仰光省省长漂敏登在致辞时说，中国影视作品在缅甸播出有助于促进缅中两国文化交流，增进两国间合作和两国人民友谊。

《 人民日报 》（ 2019年09月15日 03 版）

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