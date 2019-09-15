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“这里的所见所闻令人难忘”

本报记者  陈尚文

2019年09月15日06:22  来源：人民网－人民日报
 

　　韩国学生在中国老师的指导下学习弹奏古筝。
　　本报记者 陈尚文摄

　　应中国政府邀请，韩国青少年百人代表团近日访华，在北京、天津等地感受中国历史和现代文化，体验中国创新科技发展。

　　在中国宋庆龄青少年科技文化交流中心的京剧教室内，中国老师介绍着京剧文化的渊源、分类，示范着一个个动作。韩国青少年们听得认真，学得起劲。“太有意思了！”韩国顺天乡大学青少年教育咨询专业学生金玧我告诉本报记者，“这是我进一步了解中国文化的契机，非常有意义”。

　　江原大学国际贸易系学生李皙熙表示，参加这次访华交流活动，让他能更好地了解中国、更深入地和中国朋友交往。“这里的所见所闻令人难忘，回到韩国后，我一定要告诉大家，这里是多么的奇特和美好。”

　　今年就读延世大学中文系三年级学生李美珍因父母工作原因，7岁时便来到中国南京上学，直至高中毕业才回到韩国读大学。“每次来到中国总有新发现。”李美珍感慨，中国人享受着移动支付的便捷生活方式，科技电子领域的迅猛发展令她羡慕。李美珍说，“通过这样的访问，可以真实感知中国从古至今的方方面面，我们一定会抓住增进了解的好契机”。

　　由中国外交部主办、中国宋庆龄基金会承办的此次活动，是落实中韩领导人达成的重要共识，加强两国青少年交流的重要举措。7月，中国青少年代表团已经访问了韩国。此次访华活动吸引了韩国40多所大学学生的踊跃报名。

　　韩国代表团团长、韩国女性家族部青少年家族政策室室长尹孝植说，通过韩中青少年交流活动，两国青少年进一步坚定了“与邻为善、以邻为伴”的信念，为进一步扩大韩中合作的广度、加深合作深度打下了良好的民意基础。


　　《 人民日报 》（ 2019年09月15日 03 版）
(责编：冯粒、曹昆)
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