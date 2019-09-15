中蒙联合图书展亮相乌兰巴托

为庆祝中蒙建交70周年，2019年中蒙联合书展近日在蒙古国首都乌兰巴托举行，中蒙两国上千册（卷）精品图书在联合书展上亮相。此次书展由中国国家新闻出版署主办，中国教育图书进出口有限公司、中国文化译研网共同协办。

主办方在书展开幕式上表示，希望通过此次联合书展全面展示中蒙建交70年来两国在出版交流和图书互译方面的成果，开创中蒙图书出版深入合作的新模式，加快实施“亚洲经典著作互译计划”等项目。

此次书展设有“新中国70周年书展区”“中蒙互译成果区”以及各出版社出版图书区域。参展图书门类齐全，内容丰富，既有深入阐释习近平新时代中国特色社会主义思想、展现新中国成立70年发展成就的蒙古文版中国主题类图书，也有反映两国人文生活等各领域最新发展的优秀出版物。中国传统文化典籍“四书”也已在蒙古国全部出版。

“这本书从哪里可以买到？”正在语言教育类图书区翻看汉语学习类图书的蒙古国人文大学学生乌力吉向服务人员询问道。乌力吉说，她今年将参加汉语水平考试，听说这里有中国书展，特地来看看。近年来，蒙古国学习汉语人数不断增多，主办方专门准备了针对学生和汉语爱好者的国际汉语教材类图书，很受欢迎。

一群来自乌兰巴托第五十学校中文班的孩子们，身着校服，聚拢在“中蒙互译成果区”。他们有的翻看《明史》蒙古文版，有的翻看“中蒙友好贡献奖”获得者、蒙古国著名汉学家其米德策耶翻译的蒙古文版“四书”。

蒙古国光明出版社展区也吸引了许多读者。蒙古国著名汉学家包勒德巴特尔翻译的《三国演义》《水浒传》《西游记》等中国经典名著蒙古文版在蒙古国十分畅销。他从1987年开始翻译中国电视剧和中国文学作品，迄今已翻译了1500多集中国电视剧。“我今年完成了《中国共产党一路走来》《三体》等中国书籍蒙古文版的翻译工作，能够让蒙古国民众通过这些译作感知和了解中国，我很有成就感。”包勒德巴特尔说，“希望未来能翻译出版更多中国经典作品和关于中国的学术专著，为促进蒙中文化交流发挥更大作用。”

（本报乌兰巴托电）

《 人民日报 》（ 2019年09月15日 03 版）

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