以“新时代的中国：创新湖南，融入世界”为主题的外交部第二十场省区市全球推介活动日前在外交部蓝厅举行。130多个国家的驻华使节、国际组织驻华代表以及工商界代表、中外专家学者和媒体记者等500余人齐聚一堂，见证70年来湖南取得的发展成就。

国务委员兼外交部长王毅表示，湖南是改革开放的缩影，实施创新引领开放崛起战略，努力打造内陆开放新高地，积极对接共建“一带一路”，迎来新一轮对外开放的重要机遇。湖南是脱贫发展的典范。袁隆平院士在湖南培育超级杂交水稻的科技成就不仅造福了中国人民，也为全球减贫和可持续发展作出重要贡献。

作为“精准扶贫”首倡地，湘西十八洞村成为中国脱贫致富“山乡巨变”的亮丽风景。“精准扶贫的中国样板原来就是这里！”人们在图片展板前认真观看，发出赞叹，“一个样板，精准扶贫决胜全面小康”“一粒种子，解决中国温饱造福世界”。

湖南省委书记杜家毫着重介绍了湖南创新开放情况。他表示，湖南坚持以科技创新为重点推进各领域全面创新，积极推进创新型省份建设，加快构建创新型经济新体系。湖南省省长许达哲介绍了湖南发挥区位优势实现历史性变革，建设经济强省、科教强省、文化强省、生态强省、开放强省取得的成就。

菲律宾驻华大使罗马纳、乌干达驻华大使基永加先后致辞，高度评价中华人民共和国成立70年来取得的伟大成就，充分肯定湖南创新发展成果，介绍本国与湖南的密切联系和合作，表示愿不断深化本国与湖南在农业、工程机械、基础设施建设、旅游等各领域交流合作，共享发展机遇。

基永加说，中国自改革开放以来实现了7亿多农村人口脱贫，给其他发展中国家带去了信心和希望。“近两年来，我们和湖南省签署了一系列合作协议，现在正在积极落实。”

湖南与“一带一路”沿线国家和地区有着悠久的历史渊源，省会城市长沙的航班直通50多个国际城市，经湖南的中欧班列来往于15个国家。

经典民歌《浏阳河》在蓝厅回响，动听的旋律让参会者兴致盎然、侧耳聆听。巨幅屏幕上，南岳衡山、凤凰古城、橘子洲头、张家界等美景让观者陶醉其中。省区市全球推介活动为驻华使节和外交官了解中国打开了新窗口，为地方拓展国际合作提供了新渠道。

《 人民日报 》（ 2019年09月15日 03 版）

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