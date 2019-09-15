“为老油田带来新生命”（共建一带一路）

“我们一共新打了100口油井，和以往相比，我们的作业效率更高，新井产量提高了30%左右。”

“中国企业始终在为油田的可持续发展作出贡献，这块油田凝结着两个国家深厚的友谊。”

在距阿尔巴尼亚首都地拉那120公里的费尔市，有一个俄罗斯以外欧洲陆地上最大的在产油田——班克斯油田。这里产出阿尔巴尼亚近90%的石油，直接影响着阿尔巴尼亚经济发展。

2016年9月，中国洲际油气股份有限公司等中资企业通过联合收购班克斯公司100%股权，实现了对班克斯油田的投资、生产和管理。目前，班克斯公司是阿尔巴尼亚最大的外商投资企业。

中国企业在班克斯油田的努力和成就有口皆碑。“中国是阿尔巴尼亚的合作者、建设者，班克斯的成功让所有人对中国投资都充满信心。”阿尔巴尼亚经济学家、政府经济顾问拜德拉齐·米洛说。

“这里将会成为欧洲陆地上名副其实的最大油田”

班克斯油田发现于1928年，1938年开始开采，2018年原油产量80万吨，年销售额近3亿美元，接近阿尔巴尼亚工业总产值的30%，税收贡献占阿国财政收入的3%以上。

来到油田热火朝天的钻井开采现场，记者见到了已在油田工作20年的高级现场经理卡斯特里奥特·穆斯卡伊，他表示，“自中企来到油田之后，产量相较2016年有了25%的史无前例的增长”。

“90多年了，当下我们的产量还处于历史峰值。”穆斯卡伊介绍，相比2018年，油田今年产量又增加了18%，预计全年将采油90万吨，缴税也将提高12%。

班克斯公司董事长、总裁孙星云表示，中企有针对性的开采技术、科学的开发规划和完备的预案工作，带动年产油量稳步提升，未来的可采储量将大幅增长。

“班克斯油田是阿尔巴尼亚经济发展的大动脉，一直以来是政府和人民关注的焦点。中企给油田带来的喜人变化大家有目共睹，油田产量稳步增长正是每一个阿尔巴尼亚人喜闻乐见的。”阿尔巴尼亚财政和经济部长阿尼拉·代纳伊说。

“我们根据油田实情制定了一系列的油田开发计划，利用油田自身利润滚动投资约20亿美元，用于进一步开发。”孙星云说道，“2026年我们预计年产油量将达到330万吨，这里将会成为欧洲陆地上名副其实的最大油田。”

“在阿尔巴尼亚，班克斯是工业环保的典范”

班克斯油田是一个稠油油田，开采层系、油藏比较复杂。中企积极引进国内先进、实用的稠油开采技术以及中国廉价优质的器材和产品，有效促进项目的开发，同时也大幅度降低了开采成本。目前，开采团队一边打新井，一边发掘旧有油井的潜力。

“我们工作进展迅速，因为中国专家高效地融入了工作环境。他们深入了解油田状况，带来了先进的开采经验。现在油田产量不断增加，开采成本逐日递减。”穆斯卡伊介绍，“最明显的一个变化，我们不再只是动用老技术，而是有了新技术，阿尔巴尼亚技术人员学到了很多先进实用技术，这意义深远。”

针对老井，班克斯采用了水平井加聚合物驱油技术，增加地下压力，提高采收率，从而提高单井产量，将油井的自然递减率从30%降到了目前的20%。

在油田开发上，班克斯利用中国先进的计算机软件和技术进行精细油藏描述，精确找到油的位置，采用热采技术，即向油井中注入高温蒸汽，稠油遇到高温蒸汽后被稀释，更便于开采。

“截至目前，我们一共新打了100口油井，和以往相比，我们的作业效率更高，新井产量提高了30%左右。”孙星云介绍。

采访过程中，油田开采现场的井然有序和附近的绿树蓝天让人印象深刻。“我们移除了长年累月废弃在现场的老旧架子，填平了千疮百孔的地面，在欧洲环保标准下严控排放，扶持了周边农业的建设和发展……”据班克斯人力总监金一凡介绍，除了提高原油产量，中国企业也运用先进的环保技术，对周边的生态环境予以修复和改善。

“在阿尔巴尼亚，班克斯是工业环保的典范。中国企业的到来，让已有近百年历史的油田焕然一新，充满了活力。”阿尔巴尼亚旅游和环境部长布兰迪·克洛西说。

“中国企业是最理想的合作伙伴”

在班克斯油田上班的550名员工中，有500人来自费尔市，加上1500多名阿籍承包服务商员工，班克斯一共给阿尔巴尼亚本国创造了2000多人的工作岗位。

相比其他企业，班克斯油田员工可观的薪资待遇让它成了阿尔巴尼亚最具吸引力的企业，很多年轻人将班克斯作为理想的工作并为之奋斗。

“班克斯油田是国家重大项目中非常重要的组成部分，为阿尔巴尼亚拉动就业、增加税收、造福民生发挥积极作用。时下越来越多的中国企业进入阿尔巴尼亚市场，阿中两国深化各领域务实合作，这增强了阿尔巴尼亚发展的信心。”拜德拉齐·米洛说道。

“我们感谢中企为老油田带来新生命。实际上，早在上世纪70年代，中国就先后有1000—2000人到此援建油田，中国企业始终在为油田的可持续发展作出贡献，这块油田凝结着两个国家深厚的友谊。”穆斯卡伊介绍，两国人民之间的深厚感情和传统友谊值得永远珍视。

阿尔巴尼亚基础设施和能源部长贝琳达·巴卢库表示，在“16+1合作”及“一带一路”倡议支持下，阿中合作变得更加密切。中国投资为双方带来了共赢，班克斯油田项目就是一个很好的例子。“中国企业是最理想的合作伙伴，希望大家一起努力，一起造福阿尔巴尼亚。”

（本报阿尔巴尼亚费尔电）

《 人民日报 》（ 2019年09月15日 03 版）

(责编：冯粒、曹昆)