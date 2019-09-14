原标题：沙特两处石油设施遭无人机袭击

新华社利雅得9月14日电（记者涂一帆）沙特阿拉伯内政部14日发表声明说，当天凌晨，有数架无人机袭击了沙特国家石油公司（阿美石油公司）的两处石油设施并引发火灾。

声明说，袭击分别发生在沙特东部城市达曼附近的布盖格工厂以及胡赖斯油田。阿美石油公司的工业安全团队已经控制住火情，有关部门正对袭击事件进行调查。

据沙特的阿拉伯电视台14日报道，两处被袭设施附近没有住宅区，袭击没有造成人员伤亡。

也门胡塞武装一名发言人14日通过其控制的马西拉电视台说，胡塞武装当天出动10架无人机对阿美石油公司在布盖格和胡赖斯的设施发动袭击。该武装还表示将扩大对沙特的袭击范围。

今年8月17日，沙特东部西巴油田一座天然气设施遭到多架无人机袭击后起火，大火随后被扑灭，没有人员伤亡。胡塞武装当日宣布，10架无人机袭击了阿美石油公司在西巴油田的炼油设施。

2014年9月，胡塞武装夺取也门首都萨那，迫使总统哈迪前往沙特避难。2015年3月，沙特等国针对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。此后，胡塞武装不时使用导弹、无人机等向沙特境内目标发动攻击。近几个月来，胡塞武装加大了对沙特境内重要设施袭击频率。

(责编：冯粒、曹昆)