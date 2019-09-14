原标题：开辟新时代中俄务实合作广阔空间

中国驻俄罗斯大使 张汉晖

应俄罗斯总理梅德韦杰夫邀请，李克强总理将对俄进行正式访问，并同梅德韦杰夫总理共同主持中俄总理第二十四次定期会晤。这是继习近平主席今年6月成功对俄进行国事访问并同普京总统共同宣布中俄全面战略协作伙伴关系进入新时代后双方又一次重要高层交往，是两国总理在中俄建交70周年之际举行的一次重要会晤。双方将就全面落实两国元首达成的重要战略共识深入交换意见，回顾和总结一年来中俄双方各领域务实合作成果，部署下一步合作重点方向，签署一系列推动双边合作的重要文件，努力开辟新时代中俄务实合作广阔空间，为促进中俄新时代全面战略协作伙伴关系深入发展注入强劲动力。

20多年来，中俄总理定期会晤机制及其下设的总理定期会晤委员会、人文合作委员会、能源合作委员会、投资合作委员会高效运行，成为中国对外合作中水平最高、架构最全、领域最广的合作机制，为推动中俄各领域务实合作在平等、互利、共赢的基础上向前迈进发挥了重要作用，给两国人民带来了实实在在的利益。在这一会晤机制下，双方又相继成立了“长江-伏尔加河”、“东北-远东”两大区域性合作机制，为推动两国地方和边境合作、寻找务实合作新的增长点带来机遇。

中俄务实合作是推动双边关系发展的强大动力和坚实基础，具有战略性、稳定性、长期性，符合中俄双方根本利益，给两国和两国人民带来越来越多的福祉。目前，中国已成为俄罗斯第一大贸易伙伴和重要外资来源国。面对贸易保护主义、单边主义和霸凌行径抬头，经济全球化遭遇逆风，全球经济增长乏力等不利因素影响和干扰，双方始终保持韧劲和定力，持续拓展全方位互利合作，努力推动两国各领域务实合作取得新成果。

一是双边贸易额实现突破。2018年，中俄双边贸易额首次突破1000亿美元，创历史新高。今年以来，双边贸易保持稳定增长势头，前7个月贸易额达611.3亿美元，同比增长4.7%。中方从俄进口的原油、机电设备和高新技术产品均有所增加。此外，农产品、金融、科技创新、跨境电商等新兴合作领域迅速发展。这些都充分说明中俄双边贸易合作潜力巨大，趋势持续向好。

二是大型合作项目扎实推进。中方参与的亚马尔液化天然气项目1、2、3期运转顺利，首船亚马尔液化天然气已运抵中国，中俄原油管道二线正式运营，中俄东线天然气管道将按期向中方供气。此外，双方在核领域一揽子合作协议顺利签署，CR929远程宽体客机联合研制工作稳步推进，中俄卫星导航政府间协议正式签署。双方将以明后两年的“科技创新年”为契机，打造合作的龙头与基干。

三是投资合作取得积极进展。目前，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、国家开发银行、中国进出口银行等6家中资银行均已在俄设立分支机构，中国银联亦在莫斯科设有代表处，上述中国金融机构与俄同业银行建立了多对代理行关系。中俄投资合作委员会又确定了一批重大投资项目。此外，双方在亚投行、丝路基金、金砖国家新开发银行等框架内不断深化合作。

四是互联互通建设逐步拓展。两国首座跨境铁路桥、跨境公路桥，中俄东线天然气管道，以及“滨海1号”、“滨海2号”国际交通走廊，中蒙俄经济走廊，中欧班列等交通基础设施项目稳步推进。中俄多个城市之间开通直飞航班，并呈大幅增长趋势。中国电信、联通、移动等三大电信运营商均进入俄市场。目前，还有多家中国企业入驻俄远东跨越式发展区和符拉迪沃斯托克自由港。

五是地方与边境合作不断深化。双方建立了“长江-伏尔加河”、“东北-远东”两大区域性合作机制，以及中俄友好、和平与发展委员会地方合作理事会，缔结了140对友好省州和城市。圣彼得堡国际经济论坛、东方经济论坛、中俄博览会等平台为深化两国地方合作发挥了重要作用，“中俄地方合作交流年”进一步促进了中国各省、自治区、直辖市同俄各联邦主体之间互利交往。

中俄两国经济体量大、产业互补性强、市场空间广阔，并且具有独特的政治、地缘与人文优势，合作前景广阔。在推动落实两国元首达成重要共识的总目标下，双方将不断深化利益交融，挖掘新的合作亮点和增长点，实现新时代中俄务实合作提质升级，有力支撑和巩固中俄双边关系健康稳定前行。我们相信，本次中俄总理定期会晤定会取得圆满成功，为中俄务实合作开辟更广阔空间，助力新时代中俄关系朝着“守望相助、深度融通、开拓创新、普惠共赢”的目标和方向迈进。

(责编：冯粒、曹昆)