特朗普确认本·拉登之子已被击毙

新京报快讯（记者 谢莲）据CNN报道，美国总统特朗普14日在一份声明中确认，“基地”组织已故头目奥萨姆·本·拉登之子哈姆扎·本·拉登“已经在美国在阿富汗/巴基斯坦地区的一次反恐行动中被击毙”。
特朗普在声明中称，哈姆扎·本·拉登的死亡不仅是“基地”组织重要领导人的死亡，同时还破坏了该组织的一些重要行动。不过特朗普并未表示哈姆扎·本·拉登的具体死亡时间。
7月底，多家美媒就曾报道称，美方认为哈姆扎·本·拉登已经死亡，且美方参与了击毙他的相关行动，但并未得到正式确认。
【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻 从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】
【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑 从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】