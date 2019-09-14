原标题：特朗普确认本·拉登之子已被击毙

新京报快讯（记者 谢莲）据CNN报道，美国总统特朗普14日在一份声明中确认，“基地”组织已故头目奥萨姆·本·拉登之子哈姆扎·本·拉登“已经在美国在阿富汗/巴基斯坦地区的一次反恐行动中被击毙”。

特朗普在声明中称，哈姆扎·本·拉登的死亡不仅是“基地”组织重要领导人的死亡，同时还破坏了该组织的一些重要行动。不过特朗普并未表示哈姆扎·本·拉登的具体死亡时间。

7月底，多家美媒就曾报道称，美方认为哈姆扎·本·拉登已经死亡，且美方参与了击毙他的相关行动，但并未得到正式确认。

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