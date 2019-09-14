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德法反对脸书加密货币Libra进入欧洲

2019年09月14日22:11  来源：新华网
 
原标题：德法反对脸书加密货币Libra进入欧洲

　　新华社赫尔辛基9月14日电（记者李骥志 尤哈尼·尼尼斯托）德国与法国财政部长13日在芬兰首都赫尔辛基发表联合声明，重申货币主权重要性，反对美国社交媒体脸书公司计划发行的加密数字货币Libra在欧洲推行。

　　德国联邦副总理兼财政部长奥拉夫·肖尔茨和法国财政部长布鲁诺·勒梅尔当天在此间举行的欧元区财长会上接受媒体采访时表示，两国政府决心应对虚拟货币给金融安全、投资者保护、防范洗钱和资助恐怖主义等领域带来的挑战。

　　声明说，两国认为脸书公司Libra加密货币计划未能对上述风险作出妥善应对。“我们认为货币权力属于国家主权，不应由私人实体掌握。”

　　此外，两国也承认，有必要提升现有国际支付体系的效率。

　　声明说，在欧洲层面，两国呼吁所有银行共同努力改善欧洲支付系统，鼓励欧洲各国央行加快推进公共数字货币解决方案事务方面的工作。

　　在本月初召开的欧洲中央银行系统的一场会议上，欧洲央行执行委员会委员伊夫·默施也曾表示，Libra看似“迷人”，但并不可靠。它可能削弱欧洲央行对欧元的掌控，影响欧元区银行流动性，进而危害货币政策传导机制，还可能侵蚀欧元的国际地位。

　　脸书今年6月宣布将发行Libra，引发市场关于其可靠性、波动风险和数据安全等方面的热议。

(责编：冯粒、曹昆)
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