尼泊尔56个县发现登革热疫情至少6人死亡

新华社加德满都9月14日电（记者周盛平）最近两周，登革热在尼泊尔迅速蔓延，全国77个县中的56个已发现疫情，检测出的病例已超过5000例，至少6人死亡。

根据尼泊尔卫生和人口部下属的流行病与疾病控制部门最新统计，截至11日，全国登记的感染病例为5095例，确认死亡6人。

很多外地患者来到医疗条件更好的加德满都谷地寻求治疗，导致谷地不少医院人满为患。包括尼泊尔农业和牲畜发展部部长查克拉帕尼·卡纳尔在内多位知名人士也被感染，加重了人们的恐慌情绪。

2004年，尼泊尔发现首例登革热患者，此后每年都有报告，但今年情况最为严重。一些医学专家说，要等到9月下旬雨季结束的时候，疫情才可能缓解。

登革热是由蚊虫传播的一种急性热带传染病，患者通常会出现发烧和肌肉疼痛等症状。登革热分为普通登革热和出血性登革热，后者死亡率较高。

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